Bollettino del 13 gennaio: i dati dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 13 gennaio, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 13 gennaio, renderà noti i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia.

IN AGGIORNAMENTO

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 12 gennaio

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha comunicato che i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 2.303.263. Ancora in calo i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 570.040, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 2.636 in totale. Anche il numero dei guariti saliva a 1.653.404 . Si aggrava il bilancio dei decessi in Italia che portava il totale a 79.819.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Bollettino del 12 gennaio: 616 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 11 gennaio

Nella giornata di lunedì, stando alla tabella sanitaria del Ministero della Salute, il numero dei casi di contagio era salito a 2.289.021. Tornavano in calo i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 575.979. In crescita, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 2.642 in totale. Anche il numero dei guariti era salito a 1.633.839. Il bilancio totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza saliva a 79.203.

La Regione Emilia Romagna, si leggeva nelle note, segnalava l’eliminazione di 2 casi dei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi Covid-19

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Bollettino dell’11 gennaio: i numeri dell’epidemia in Italia

Fine della pandemia? La previsione di Ilaria Capua è terrificante

Ilaria Capua si è espressa sull’attuale quadro pandemico e su quelli che potrebbero essere i tempi entro cui il Covid-19 non sarà più un problema. Purtroppo le sue previsioni non sono rosee. A suo dire, infatti, è possibile che il Pianeta continuerà ad essere stretto nella morsa del virus almeno fino al 2023.

Per la dottoressa Capua, se la campagna vaccinale proseguirà correttamente per tutto il resto di quest’anno già nel 2022 si vedranno i suoi giusti effetti considerato che la popolazione sarà tutta vaccinata.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Fine della pandemia? La previsione di Ilaria Capua è terrificante

Angela Merkel ha intenzione di prorogare il lockdown fino ad aprile

La Cancelliera tedesca Angela Merkel, per contenere il dilagare del Covid in Germania potrebbe prorogare il lockdown. Iniziato già lo scorso 15 dicembre, nelle ipotesi si scorgerebbe un prolungamento del periodo di chiusura sino al mese di aprile.

A determinare la drastica posizione la variante britannica che secondo le stime fornite dal Governo tedesco potrebbe portare il numero dei casi a crescere di ben 10 volte rispetto ai numeri attuali. Si tratterebbe, quindi, di un restate a casa lungo ancora altre otto settimane.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Angela Merkel ha intenzione di prorogare il lockdown fino ad aprile

Giappone: la nuova variante brasiliana annullerà le Olimpiadi?

Avrebbero dovuto tenersi lo scorso anno le Olimpiadi di Tokyo, ma come tutti gli eventi su sala globale anch’esse sono rinviate. Tecnicamente la nuova data sarebbe stata fissata per l’estate di quest’anno. Eppure le tribolazioni non mancano, soprattutto a causa della variante brasiliana giunta nel Sol Levante.

Pare, infatti, che a causa di questa “incursione” anche quest’anno le Olimpiadi potrebbero saltare. Una decisione che parrebbe condivisa dal 35% dei Giapponesi i quali ritengono l’evento eccessivamente rischioso.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Giappone: la nuova variante brasiliana annullerà le Olimpiadi?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.



Nel Paese asiatico la campagna di vaccinazione dovrebbe avere inizio il prossimo fine mese. Un evento importante che potrebbe determinare una svolta per il ritorno alla normalità e che forse, se dovesse essere gestito nel miglior modo possibile, riaprire le speranze per la celebrazione delle Olimpiadi.