Incidente drammatico sull’autostrada: ragazzo perde la vita

Un ragazzo di 31 anni è morto questa mattina in un incidente sull’autostrada A22 nel territorio di Egna, in provincia di Bolzano.

Drammatico incidente sulla A22 nella mattinata di oggi. Un furgone si sarebbe schiantato contro un tir nel territorio di Egna, comune in provincia di Bolzano. Nel tragico impatto, il conducente del furgone, un ragazzo di 31 anni ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato in tutti i modi a rianimare il 31enne, ma ogni tentativo è risultato vano. Oltre ai soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Un ragazzo è deceduto questa mattina, mercoledì 13 gennaio, in un tragico incidente avvenuto sull’Autostrada del Brennero A22 nel territorio di Egna, in provincia di Bolzano. La vittima è Victor Vitalie Colodi, 31enne residente a Verona. Stando a quanto riporta la redazione de Il Dolomiti, il 31enne era alla guida di un furgoncino che, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un tir che aveva arrestato la marcia per via di un rallentamento. Un impatto molto violento con il furgoncino rimasto incastrato sotto la fiancata del mezzo pesante.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti anche i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno immediatamente avviato le operazioni per estrarre il 31enne dall’abitacolo e lo hanno affidato agli operatori sanitari che, dopo vari tentativi di rianimazione, si sono dovuti arrendere costatandone il decesso. Ferito e soccorso sul posto il conducente del tir. Nel frattempo, considerata la gravità dello schianto, era stato allertato anche l’elisoccorso che è atterrato in mezzo all’autostrada.

Intervenuti per i rilievi del caso anche gli agenti della Polizia Stradale che stanno cercando adesso di ricostruire la dinamica e le cause dello schianto.

I vigili del fuoco ed il personale Anas si sono occupati della rimessa in sicurezza della carreggiata che ha poi consentito la regolare ripresa della circolazione.