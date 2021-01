Oggi è una bomba sexy, nella FOTO una ragazzina, la riconoscete?

Oggi è una bomba sexy, adoratissima sui social e super ricercata nello spettacolo. Avete capito di chi stiamo parlando?

Oggi è una delle donne più desiderate d’Italia. Seguitissima sui social e inseguitissima dai paparazzi. È una delle regine del gossip, seppur senza il suo volere. Tutti vorrebbero sapere tutto della sua vita, delle sue storie d’amore e della sua intimità.

Argentina ma d’adozione italiana, nel nostro Paese ha trovato il grande successo. Modella e oggi presentatrice e showgirl richiestissima. Ha fatto parlare di sé per le sue storie d’amore sempre patinate, con uomini in vista, molto molto belli.

Avete capito di chi si tratta? Nella foto è solo una ragazzina, quando ancora non era famosa e acqua e sapone. Molti, infatti, l’accusano di essere ricorsa anche alla chirurgia estetica. Parliamo di Belen Rodriguez, oggi senza dubbio tra le star del momento dello spettacolo.

Bomba sexy, Belen Rodriguez: la sua carriera

Belen Rodriguez ha trovato sicuramente la sua fortuna in Italia il Paese di cui ha sempre sentito parlare dai suoi genitori, entrambi con origini italiane. Nata in Argentina si è trasferita giovanissima nel nostro Paese e dal 2004 ha iniziato a lavorare prima come modella e poi in tv, nelle emittenti locali per poi fare il salto di qualità.

Già in Argentina Belen aveva iniziato la sua carriera come modella quando aveva solo 17 anni. arrivata in Italia continua su questa scia, posando per noti marchi come Cotonella e Yamamay. Diversi anche i calendari sexy, primo tra tutti quello di Maxim che ha totalizzato un boom di vendite.

In tv Belen approda nel 2006 nelle emittenti locali, poi su Rai 3, in seconda serata, con la sua prima vera esperienza sulle emittenti nazionali. Altre piccole partecipazioni fino a L’Isola dei famosi nel 2008 che la lancia a vele spiegate nel mondo dello spettacolo. Da lì in poi non si è mai fermata conducendo tanti programmi di successo e arrivando anche la Festival di Sanremo per ben due volte.

Non si è fatta mancare anche alcune esperienze come attrice. Belen, inoltre, è anche stilista e imprenditrice insieme alla sorella Cecilia firmano i costumi da bagno del proprio marchio Me Fui. È anche socia di una catena di saloni di bellezza Cotril.