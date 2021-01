Carolina Casiraghi continua a deliziare la sua platea con scatti e contenuti altamente bollenti sui social: l’ultimo video è uno spettacolo sensuale.

Carolina Cristina Casiraghi è decisamente inarrestabile sui social: la bellissima imprenditrice continua a postare scatti al limite del proibito in cui mette in risalto il suo corpo statutario. La ragazza è dotata di un fisico incredibile e le sue curve mandano letteralmente in estasi gli innumerevoli ammiratori.

La Casiraghi è particolarmente seguita su Instagram: il suo account vanta 280mila follower. Cristina, qualche ora fa, ha condiviso una serie di scatti e un video piccante in cui indossa un body da infarto con gambe da sballo in bella mostra.

Carolina Casiraghi, camminata sexy davanti allo specchio: che gambe

Carolina, qualche ora fa, ha condiviso su Instagram un video particolarmente bollente. La ragazza indossa un body da arresto cardiocircolatorio che fa fatica a contenere le sue forme esplosive. Le sue gambe da urlo sono completamente scoperte e fanno impazzire tutti. La milanese si esibisce in una camminata sexy davanti allo specchio, avendo ai piedi tacchi decisamente vertiginosi.

Il breve filmato ha già raccolto 3mila cuoricini e numerosi commenti. “Mi fai morire”, “Splendida”, “Che spettacolo”, “Da urlo. Bellissima”, si legge. La nativa di Milano non ha soltanto followers italiani e tra i commenti spiccano anche quelli in altre lingue.

La Casiraghi, come se non bastasse, ha condiviso uno scatto in cui ha piazzato il suo panoramico fondoschiena davanti all’obiettivo.