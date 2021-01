Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 14 gennaio: un neonato abbandonato

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 14 gennaio: Monica ha paura di essere malata. Nel frattempo Suor Angela ed Erasmo trovano un bambino abbandonato.

Nelle ultime puntate di Che Dio ci aiuti abbiamo visto Suor Angela alle prese con un passato che non ricorda. La suora, interpretata da una magistrale Elena Sofia Ricci, è tornata ad Assisi, sua città di origine, e sta facendo i conti con dei terribili vuoti di memoria. Nel frattempo il triangolo Ginevra-Nico-Monica non si è mai esaurito ma, anzi, sta diventando un “quadrato”, con l’arrivo di Erasmo. Ginevra ha baciato Erasmo per ripicca nei confronti di Nico e adesso non sa più osa vuole- Nel convento intanto arrivano nuovi ospiti, tra cui Penny. Azzurra sta cercando in tutti i modi di aiutarla ad ambientarsi.

Che Dio ci aiuti 6, anticipazioni 14 gennaio: Monica è davvero malata?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Dio Ci Aiuti (@chediociaiuti_official)

Dalle anticipazioni di Che Dio ci aiuti scopriamo che Nico tornerà sui suoi passi e vorrà riconquistare Ginevra, ma la ragazza non sarà disposta a cedere. Per la prima volta, Ginevra vorrà dimostrare al fidanzato di essere una donna forte ed indipendente. Nel frattempo Monica sprofonderà sempre di più in un baratro di disperazione, fino a pensare di essere malata. Nico, che inizialmente aveva sottovalutato i suoi sintomi, inizierà a preoccuparsi per lei e vorrà starle accanto. Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che il ritrovamento di un neonato movimenterà la vita di Suor Angela e di Erasmo. Il ragazzo, che è stato a sua volta abbandonato da piccolo, si impegnerà molto per trovare una famiglia al bambino. Per quanto riguarda Azzurra, il ricordo di Guido e Davide tornerà a tormentala, nonostante la ragazza cerchi ogni modo per distrarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Dio Ci Aiuti (@chediociaiuti_official)

Che Dio ci aiuti andrà in onda su Rai 1 alle ore 21.25. Continuate a seguire le nostre anticipazioni per ulteriori dettagli sulle prossime puntate.