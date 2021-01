Claudia Gerini lascia senza fiato in un abito verde aperto davanti-FOTO

La meravigliosa Claudia Gerini condivide una foto sul set e appare sexy in un abito verde con spacco e aperto sul décolleté

Claudia Gerini appare meravigliosa sul set in un abito verde con spacco sulle gambe e aperto sul décolleté. Una bellezza senza tempo la sua, incanta tutti i suoi followers. Nella didascalia scrive:”Quando ti inchini verso uno specchio, l’immagine riflessa si inchina a sua volta. Le persone che rispettano gli altri sono a loro volta rispettate. Coloro che nutrono una compassione senza riserve e si curano degli altri sono protetti e aiutati dagli altri. Il nostro ambiente è essenzialmente un riflesso di noi stessi”.

Claudia Gerini una delle attrice più volute del cinema italiano

La Gerini è senza ombra di dubbio tra le attrici più apprezzate e desiderate del cinema italiano, i film a cui ha preso parte sono moltissimi e non si ferma nemmeno durante la pandemia. In arrivo nel 2021 ci saranno già tre film con la nostra amata Gerini. Parliamo di Diabolik, Lasciarsi un giorno a Roma e Sulla Giostra. Nel 2020 ha preso parte ad altri quattro film, Bianca-Fase 2, Hammamet con Pierfrancesco Favino, A mano disarmata e Burraco fatale, una commedia tutta al femminile davvero esilarante.

Al cinema dal lontano 1987, la sua carriera è tra le più longeve. Ha fatto anche molta televisione, l’abbiamo vista in serie televisive, fiction e film in tv. Anche come doppiatrice vanta alcuni lavori, è la voce di Barbie in Toy Story 3-La Grande fuga, ma anche Marina in Sinbad-La leggenda dei sette mari. L’attrice è apparsa anche in numerosi videoclip. Appare in Tiromancino Amore impossibile di Lamberto Bava, in Ho cambiato i piani, canzone di Arisa. E più recentemente, nel 2019, è apparsa nel videoclip di La scelta-Ho guardato il cielo.

La Gerini ha partecipato anche a molti programmi televisivi, più recentemente nel 2018 a Tutti a scuola e nel 2017 Sarà Sanremo. Una artista versatile e brava in tutto ciò che fa, sicuramente parte del patrimonio italiano, anche per la sua bellezza.