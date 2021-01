Claudia Dionigi a spasso per Milano, è lei che porta il sole – FOTO

Claudia Dionigi appena scesa dal tram ci regala due meravigliosi scatti. Bella e sorridente, il web la acclama

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

Claudia Dionigi ne approfitta di una bella giornata di sole a Milano per fare un giro in città ma il vero sole è lei. Sempre più belle e solare e apprezzatissima sui social. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, dopo la sua esperienza televisiva nel dating show di Maria De Filippi nel quale ha trovato l’amore, ha intrapreso una carriera come influencer.

Il suo profilo Instagram è seguitissimo e conta oltre un milione di follower, tra vecchi fan che fin dal tempo di Uomini e Donne la preferivano a Giulia, sua rivale per il corteggiamento di Lorenzo Riccardi, e quelli nuovi che ha acquistato col tempo facendosi conoscere.

Alla fine Lorenzo ha scelto proprio Claudia e la loro storia continua, va a gonfie vele e diversi sono i momenti che i due condividono sui loro rispettivi social.

Claudia Dionigi, l’influencer che porta il sole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

Claudia Dionigi torna a casa e lo fa in tram. L’influencer come una di noi. È questa l’idea che ci dà di lei in due meravigliosi scatti che ha condiviso. A spasso per Milano appena scesa dal tram appunto.

“Nelle storie vi ho detto che aspettavo il tram e così è stato😂🚃 Ora si torna a casa! Buona giornata a tutti☀️” ha scritto a corredo dei suoi scatti. Abito scozzese tra il nero e il verde, collant neri e cappotto sbottonato.

Ne approfitta per coccolarsi un po’ per strada con questo solo invernale anche se per i follower il vero sole è lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia (@claudiadionigi)

Capelli biondissimi che svolazzano al sole, lei sorride e il web la celebra sottolineando come sempre la sua bellezza. Un altro successo per la giovane influencer.