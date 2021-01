In occasione del loro secondo anniversario una seguitissima coppia uscita dal programma Uomini e Donne potrebbe aver lasciato intendere di essere in dolce attesa

Sono passati due anni da quando Andrea Cerioli, seduto sul trono di Uomini&Donne, scelse di uscire dal programma di Maria De Filippi insieme ad Arianna Cirrincione. Una coppia molto amata dal pubblico che ha continuato a seguirli con passione attraverso i social media. Entrambi sono infatti molto attivi e non perdono occasione per mostrare anche piccoli aneddoti di vita quotidiana. I due convivono da diverso tempo e appaiono più felici e uniti che mai. Proprio in occasione del loro anniversario si sono scambiati pubblicamente tenere parole. Quelle di Andrea Cerioli hanno però scatenato una reazione.

Andrea e Arianna aspettano un bambino? Le parole che lo farebbero pensare

L’influencer ha dedicato un post d’amore alla compagna postando un collage di scatti fotografici che li ritraggono insieme. A questo ha aggiunto un messaggio nel quale traspare tutto il sentimento che prova per lei. “Vorrei scrivere un milione di cose […] Sono felice di quello che siamo diventati, ti amo tantissimo e ad oggi ho tutto quello che voglio“, scrive. “Per tanti aspetti siamo il bianco e il nero, a tratti sei insopportabile, vuoi sempre avere l’ultima parola, vivi con la ragione in tasca…ma hai anche dei difetti!“, con l’ironia con lo contraddistingue Andrea dedica queste parole ad Arianna.

Il pubblico si è però soffermato sul finale nel quale una frase sembra poter nascondere un doppio senso: “Prima ho scritto che ho tutto quello che voglio….quasi tutto. Manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi“. Non è chiaro a cosa alluda Cerioli ma i fan hanno scatenato la fantasia e hanno pensato si possa trattare di un figlio. La coppia annuncerà a breve una gravidanza o si tratta solo di progetti futuri?

Nel frattempo anche Arianna ha voluto mostrare il suo amore dedicando al compagno un dolce messaggio. “Voglio ringraziarti per essere esattamente come sei, giorno per giorno, ancora oggi sei una continua conferma“, dichiara prima di concludere con un “Ti amo Zazu“.