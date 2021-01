Cristina Buccino: indossa gli slip più belli del mondo, la classe – VIDEO

L’ultimo sensuale video dell’influencer Cristina Buccino è appena stato pubblicato, la sua classe è indiscussa, occhio allo slip.

La famosa influencer e modella, Cristina Buccino, regala una prova di alta classe attraverso il suo ultimo video pubblicato sui social. Un’imperdibile sequenza accompagnata da un estratto musicale a prova di una giornata all’insegna del sex-appeal sembra essere quella di questo mercoledì mattina. Trentacinquenne e di origini calabresi, la modella, non smette di far emozionare i suoi follower, scopriamo insieme il dettaglio.

Cristina Buccino e gli step della sensuale vestizione

Cristina ha condiviso sul suo profilo Instagram un breve video in cui mostra la sua accurata routine mattutina in vista della prossima uscita. Ogni inquadratura è curata nel dettaglio, a partire dallo smalto rosso e dalla cucitura dei suoi jeans, nulla sembra essere dato per scontato dalla bellissima modella.

Nei primi momenti risulta visibile un semplice ma perfetto slip brasiliano di colroe bianco e firmato dal noto brand Calvin Klein. A seguire i gioielli sulle dita come ulteriore prova del suo non arrendersi di fronte ad una quotidianità che potrebbe, probabilmente a suo parere, risultare quasi monotona. Per ultimare gli ultimi step di un outifit impeccabile, Cristina, indossa un paio di stivali stavolta di colore nero griffati dalla casa di alta moda Louis Vitton.

E, per finire, non potrebbe mancare l’accessorio senza il quale moltissime donne si rifiuterebbero di uscire dal proprio appartamento, la sua borsa. Attenzione però, secondo quanto si legge nei commenti, la modella avrebbe dimenticato di indossare le calze, rendendo in tal modo difficile la vestitura degli stivaletti.