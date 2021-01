Eleonora Boi, sorriso smagliante e sguardo magnetico | Da favola – FOTO

Eleonora Boi, giornalista sportiva, ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram: sorriso smagliante e sguardo magnetico

Eleonora Boi ha incantato nuovamente il popolo del web. La ragazza, oltre a essere una bravissima giornalista sportiva, ha un profilo Instagram seguito da ben 771mila follower. Moltissimi dunque gli utenti che seguono la giovane che, all’interno della descrizione del proprio account, dà appuntamento al suo pubblico per la sua trasmissione del giovedì, Occhi di calcio.

Eleonora non ha solo la passione del giornalismo. Infatti sul social network la Boi tiene informati i suoi fan sui viaggi che ama fare in giro per il mondo. La giornalista gira in vari posti del globo visitando luoghi nuovi e pubblicando poi foto e video sul proprio profilo Instagram.

Eleonora Boi, il sorriso e lo sguardo conquistano il web – FOTO