Elisa Isoardi: “Vi svelo il segreto per scacciare la rabbia e i brutti pensieri” – FOTO

Elisa Isoardi. La conduttrice televisiva svela al suo pubblico sul web la sua grande passione che la rilassa e la fa stare in pace con se stessa

La conduttrice televisiva Elisa Isoardi sta collezionando sempre più follower anche su Instagram, facendo di lei una beniamina del web, oltre che star del piccolo schermo. Il 2020 è stato abbastanza impegnativo per lei. A giugno ha concluso la sua avventura lavorativa nello storico programma La Prova del cuoco. Dopo la pausa estiva, a settembre l’abbiamo vista dare prova delle sua capacità da ballerina nella quindicesima edizione della trasmissione Ballando con le Stelle. Una distorsione alla caviglia l’ha costretta al ritiro dalla competizione alla settima puntata. Grazie ad un ripescaggio è riuscita a terminare la sua esperienza nel tv show condotto da Milly Carlucci, arrivando addirittura in finale.

La grande intesa con il suo maestro di danza e partner sul palco, Raimondo Todaro, aveva fatto pensare a molti tra i due fosse stata galeotta la danza e che fosse nato un sentimento romantico. Tuttavia, il fatto è stato smentito dalla stessa Isoardi in più di un’occasione. La conduttrice si definisce single e in una recente intervista su Tv, sorrisi e canzoni ha detto di essere alla ricerca anche da quel punto di vista.

Elisa Isoardi: il trucco che la fa stare bene

Dedicarsi ad una passione che occupi corpo e mente è la chiave per la pace con se stessi. Lo sa bene Elisa Isoardi che regala al pubblico sul web le sue personali chiavi per proprio il benessere.

La prima è la danza che ha scoperto proprio con il programma Ballando con le Stelle. Non ha voluto terminare il suo percorso di perfezionamento; una volta spente le telecamere ha continuato a prendere lezioni. Spesso condivide attimi del suo allenamento. E’ molto autoironica, recentemente ha mostrato anche una sessione di ballo in cui fa una rovinosa caduta ed è presa bonariamente in giro anche dai conduttori di Striscia la Notizia, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

La seconda non è una sorpresa ma tiene sempre a ricordarlo: la cucina. Nell’ultimo post pubblicato sui social è intenta a preparare ravioli alla zucca con salsiccia e scalogno. Capelli raccolti, outfit casalingo, mattarello in mano e una sfoglia sul piano da lavoro. In didascalia spiega il procedimento per prepararli ma è il messaggio finale ciò che conta di più: “Cucinare mi aiuta a pensare, mi accarezza e mi fa passare le arrabbiature della giornata”. Ottimo consiglio.