Elisabetta Gregoraci, relax bollente sul divano: è uno schianto – FOTO

Elisabetta Gregoraci, relax bollente sul divano: è uno schianto. La conduttrice ha fatto impazzire i suoi numerosi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate del mondo della televisione. Il suo personaggio è sempre stato messo molto in discussione per il suo matrimonio con Flavio Briatore, più grande di lei di 30 anni. Una relazione che ha sempre fatto molto discutere e che si è conclusa un paio di anni fa, ma di cui lei non si pente affatto perché con Flavio ha avuto un meraviglioso figlio che è tutta la sua vita. Ora che Nathan Falco è più grande, Elisabetta ha approfittato e ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Quando è stato annunciato il prolungamento di due mesi del programma, Elisabetta ha deciso di lasciare per tornare da suo figlio perché non sono mai stati così tanto tempo lontani. Tornata alla sua vita normale si è lasciata alle spalle una volta e per tutte anche Pierpaolo Pretelli, con cui ha condiviso questa esperienza del reality. Lui l’ha molto corteggiata ma lei non ne ha voluto sapere: Pierpaolo è poi andato avanti con Giulia Salemi, con cui ha cominciato una frequentazione.

Da questa esperienza Elisabetta si porta un pubblico che si è ricreduto su di lei, e che non la vede più come la ex moglie di Flavio Briatore ma come la bella persona che è.