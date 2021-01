Emma e Amoroso duettano, la reazione della De Filippi suscita scalpore

Emma e Alessandro Amoroso duettano insieme. Maria De Filippi, per le cantanti una seconda mamma, non riesce a trattenere l’emozione.

La notizia del duetto tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso ha reso felici non solo le fans delle rispettive interpreti ma non ha lasciato assolutamente indifferente Maria De Filippi. La conduttrice infatti ha visto far muovere ad entrambe i primi passi nel talent Amici. Le tre donne hanno comunque mantenuto un ottimo rapporto nel tempo tanto da essere insieme quando è possibile nei programmi della De Filippi. Emma è tornata ad Amici anche nella veste di coach, aiutando la De Filippi a sopperire a quel fuori programma scaturito dall’abbandono di Morgan. Insomma, Maria continua ad essere un punto di riferimento per le due cantanti.

Emma e Amoroso, il duetto e la commozione di Maria

Si chiama Pezzo di cuore il brano che vanta la collaborazione delle due artiste. Alla domanda su come avesse reagito la De Filippi su questo progetto musicale, Emma e la Amoroso hanno confessato: “Maria è stata molto contenta di vedere insieme le sue ‘figlie’”. Sul brano in uscita venerdì 15 gennaio – come si legge dalla locandina postata da Emma su Instagram un giorno fa – la Amoroso rivela: Quando ho ascoltato il brano l’ho sentito subito come una conversazione tra me e lei”. Emma Marrone trae spunto dal testo della canzone per un’introspezione consapevole: Facendo questo mestiere abbiamo capito che quando si impara ad amare se stesse poi si impara ad amare gli altri.

Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo dove c’è posto per tutte le persone che come noi amano la musica e la condivisione, scriveva Emma lo scorso 4 gennaio. I fans sono già in delirio.