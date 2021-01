Gli errori che rovinano la pelle: le cattive abitudini da eliminare

Una bella pelle, inutile negarlo, è desiderio di tutti. Proprio per questo bisogna prendersene cura. E se molto spesso fossero delle cattive abitudini quotidiane a rovinarla? Oggi ti sveleremo come ottenere una pelle bellissima.

La pelle è un biglietto da visita importante e come tale richiede delle cure precise.

Esiste ovviamente chi per predisposizione genetica ha una pelle molto bella anche senza cure eccessive ma questo, a lungo andare, può comunque perdere valore. Con l’avanzare dell’età, quasi tutte le pelli diventano più sensibili e sono soprattutto gli errori commessi in gioventù ad emergere e lasciare segni sul volto.

Sono infatti molti gli errori che vengono commessi quotidianamente riguardo la pelle e non solo nella sua detersione. In questo modo tutte le attenzioni e le accortezze vengono vanificate.

Per evitare che questo accada e per permetterti di avere una pelle perfetta, oggi ti elenchiamo alcune cattive abitudini che devi assolutamente eliminare.

Scopriamo nel dettaglio come agire.

Le cattivi abitudini da eliminare per una pelle splendente

Partiamo subito da un’azione davvero semplicissima e che (purtroppo) si sbaglia quasi sempre ossia: asciugarsi il viso con l’asciugamano. Vi sembrerà banale ma sì, l’asciugamano è un grande nemico per la nostra pelle. Oltre a contenere tantissimi germi e batteri, la sua consistenza non è adatta ad una parte del corpo così delicata. Strofinarlo sul viso non è affatto una buona idea ed è invece quello che accade tutti i giorni e più volte al giorno. Il consiglio è quello di asciugarlo all’aria o altrimenti, utilizzare un asciugamano solo ed esclusivamente per il viso.

Un’altra pratica davvero molto ricorrente e da evitare è quella di toccarsi continuamente il viso. Abbiamo detto come l’asciugamano sia un nido perfetto per germi e batteri beh, immagina la mano. Che si tratti di un vizio o di una semplice abitudine, cerca di toccare il viso solo quando risulta veramente necessario e con le mani pulite.

Una buona detersione del viso è ovviamente alla base di tutto il discorso. Risulta infatti opportuno procedere ad una corretta pulizia del viso sia la mattina appena svegli, che la sera prima di dormire. Nel caso della sera, se devi struccarti, non utilizzare le salviette. Si tratta sicuramente di un metodo pratico e veloce ma da usare solo in casi di “emergenza” e non come assoluto procedimento di struccaggio. Se proprio non puoi rinunciare all’uso della salvietta struccante, cerca perlomeno di non utilizzarla quotidianamente o comunque di non strofinarla troppo contro la pelle. Con il tempo ti provocherà cedimenti cutanei e ti irriterà molto.

Ovviamente, un altro errore fatale è senz’altro quello di non struccarsi affatto. Dormire con il make-up danneggia tantissimo la pelle che durante il sonno, essendo più ricettiva, andrà ad assorbire sostanze dannose per 7/8 ore di fila.

Un altro errore comunissimo che avviene per lo più per svogliatezza è quello di non pulire i pennelli e le spugnette del make-up. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte a dei perfetti covi per germi e batteri. Se vuoi avere una pelle bella, pulita e lucente, lava tutti i tuoi strumenti con acqua e sapone neutro, almeno 1 volta a settimana.

Infine, un altro fattore davvero incisivo e spesso trascurato è quello di non cambiare spesso la federa del cuscino.

Risulta quasi inutile struccarsi correttamente, applicare tonico e crema se poi non si pensa a tutti i batteri presenti nella federa del cuscino. L’ideale sarebbe cambiarle una o due volte alla settimana. Non serve sostituire tutta la biancheria, l’importante sono le federe dei cuscini poiché entrano in contatto diretto con la pelle del viso.

Investire sulla propria pelle è estremamente importante per ottenere dei risultati, non soltanto immediati ma anche, e soprattutto, futuri. Prenditi cura della tua pelle, cerca di evitare questi comunissimi errori quotidiani ed avrai un viso senza imperfezioni!