Georgina Rodriguez, FOTO a Dubai in sella alla moto d’acqua: uno spettacolo

La soubrette di Casa Ronaldo, Georgina Rodriguez fa “impazzire” i follower di Instagram con alcuni scatti sensuali della vacanza a Dubai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Difficilmente abbiamo visto Georgina Rodriguez avere nostalgia dei momenti e delle esperienze di vita. Solitamente a lei si sostituisce il fuoriclasse portoghese, Cristiano Ronaldo, suo compagno di vita e jolly della Juventus. Quando entra in azione non è mai banale, sul campo come nella vita. La fama di single player “internazionale” attira la sua attenzione in tutte le latitudini del mondo, forte dei trofei raggiunti e della classe e tenacia tecnica del suo reperotrio di calciatore.

In questo contesto di riconoscimenti vari per il numero sette bianconero e della nazionale portoghese vi entra anche la bellissima e superba, Georgina Rodriguez. La supermodella sudamericana rappresenta l'”asso nella manica” di Ronaldo, il suo “portafortuna” ufficiale e da un punto di vista professionale e privato. La coppia vanta di un rapporto tanto sincero, quanto “bollente” sotto le lenzuola.

Ne sono consapevoli i fan, che ogni giorno si accorgono del rinnovamento del benessere e della coppia, in tutte le sfaccettature

LEGGI ANCHE —–> Claudia Gerini lascia senza fiato in un abito verde aperto davanti – FOTO

Georgina Rodriguez, i ricordi di un sogno targato “Emirati Arabi Uniti”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

LEGGI ANCHE —–> Loredana Lecciso svela i progetti per il 2021: “Spero mi accontenti…”



La super e sensuale artista di fama social, Georgina Rodriguez, ultimamente è molto attiva sui social network e in modo particolare su Instagram, dove vanta la “bellezza” di 23 milioni di seguaci. Il coronavirus ha imposto il “veto” per Georgina e l’amato Cristiano Ronaldo, di raggiungere mete turistiche dal fiato corto.

Tuttavia i risultati raggiunti dal fuoriclasse portoghese hanno regalato alla coppia, una vacanza da sogno in quel degli Emirati Arabi Uniti. Come evidenzia la fonte giornalistica di “Tuttosport”, l’ex Real Madrid, appena una settimana fa era di rientro dalla splendida e ricchissima Dubai, per partecipare alla premiazione di “Miglior Calciatore del Secolo”.

Ad accompagnarlo, anche la compagna Georgina che ha “ammazzato” le lungaggini temporali di CR7 visitando le migliori distese di sabbia del posto. Una volta rientrati a Torino, Georgina conserva ancora qualcosa di quell’indimenticabile vacanza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Come la foto mozzafiato che la ritrae in lontananza, mentre è seduta in sella, pronta a “sfrecciare” su una moto d’acqua. Uno spettacolo per gli occhi attoniti dei follower di Instagram, che hanno commentato il ritratto nostalgico di Georgina, direttamente dal suo profilo. Nonostante la tristezza, gli ammiratori si sono concentrati sui dettagli della foto, che ha inanellato ben 2 milioni di likes, un “record social” esclusivo per lei