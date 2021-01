GF Vip, lite in casa e Maria Teresa Ruta perde le staffe: “Mi sono rotta..”

GF Vip, la reazione di Maria Teresa Ruta dopo la frase della Capriotti. Urla, piange e perde le staffe. Ecco cosa è successo

Maria Teresa Ruta non ce la fa più dentro la casa del Grande Fratello Vip e sbotta. La concorrente ha perso del tutto le staffe ieri sera, ha urlato e si è messa a piangere.

Una reazione forte per lei che è dentro la casa da diverso tempo ormai, dall’inizio del reality show di Canale 5 a differenza di Cecilia Capriotti che è entrata di recente. È con lei che la storica presentatrice ha avuto un forte scontro per via di una frase detta dalla showgirl che la Ruta non ha mandato giù.

Ha perso la calma, è scappata in piscina, ha iniziato a urlare furiosamente ed ha iniziato a piangere in modo disperato. “Mi sono rotta i cogl****” ha urlato la presentatrice, dimostrando di essere forse ormai esausta della situazione nella casa. Ecco perché gli altri inquilini sono dovuti intervenire per aiutarla a calmarsi.

LEGGI ANCHE –> L’Eredità, Flavio Insinna scioccato: lo sbaglio clamoroso

GF Vip, Maria Tresa Ruta e la sua reazione incontrollata

LEGGI ANCHE –> La Rai e gli sprechi, Striscia la notizia smaschera le spese pazze

“Basta, se non mi volete mandatemi a casa. Se ballo do fastidio, se dormo do fastidio. Ho anche paura a dormire, sono brutta nelle clip” si è sfogata Maria Teresa Ruta, sentendosi sempre presa di mira.

Questa la sua reazione del tutto incontrollata e furiosa dopo lo scontro con Cecilia Capriotti che la presentatrice ha nominato nella scorsa puntata. Durante la cena l’ex modella ha fatto capire di non aver gradito il gesto della Ruta e le ha mandato una bella frecciatina.

“Stanotte qualcuno russava nella camera…” ha punzecchiato la Capriotti e la Ruta è andata su tutte le furie. Stefania Orlando con calma è riuscita a far tranquillizzare l’amica ricordando alla presentatrice che è lei la vera regina di questo GF, motivo per cui deve pensare solo a sé stessa.

Ancora una volta tutto il pubblico è dalla parte di Maria Teresa e contro la Capriotti che viene additata come provocatrice.