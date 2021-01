GF Vip, rapporto tra due uomini nella casa sotto le coperte: i nomi spiazzano tutti. Pare che Giacomo Urtis e Mario Ermito siano stati insieme nella casa più spiata d’Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Urtis (@giacomourtis)

Mario Ermito e Giacomo Urtis sono stati insieme al GF Vip? Pare proprio di sì. Una scoperta che ha spiazzato tutti, perché per quanto i due amici fossero molto vicini nella casa, nessuno lo avrebbe mai detto. Tra l’altro non dormivano neanche insieme, ci sono state un paio di notti in cui Giacomo si è recato nella lavatrice e probabilmente sarà successo proprio in uno di quei momenti lì. Giacomo lo ha raccontato a Deianira, che ha riportato lo scoop su Instagram.

GF Vip, Giacomo Urtis e Mario Ermito sono stati insieme? Gli indizi non lasciano dubbi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Urtis (@giacomourtis)

“Quello che hanno detto a Mattino Cinque è tutto vero ragazzi, lo confermo, due persone hanno consumato nella casa e non sono un uomo e una donna” dopo aver lasciato qualche indizio, ha fatto proprio i nomi. “Sì, sono Giacomo e Mario, me lo ha detto proprio Giacomo. Ora capite perché Mario voleva trasferirsi a casa sua una volta finito il Grande Fratello?”. Su Twitter sono partite le polemiche perché Giacomo, avendolo raccontato a tutti, ha fatto outing al famoso attore che non era mai uscito allo scoperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Urtis (@giacomourtis)

Mario non si è ancora espresso sull’accaduto, cosa dirà in proposito? Confermerà ciò che l’amico sta dicendo in giro di lui o racconterà la sua versione dei fatti?