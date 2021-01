Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 gennaio: al Paradiso i problemi di cuore la fanno da padrone. Riuscirà Laura a non lasciarsi ferire da Salvatore?

Gabriella è in crisi: il ritrovamento della lettera di Salvatore rischia di rovinare i preparativi del suo matrimonio con Cosimo. Per quanto cerchi di non pensarci, la stilista non ha mai superato la rottura con l’ex fidanzato. Nel frattempo Armando è preoccupato all’idea di rivedere Agnese e trovarla cambiata. Il capo magazziniere si confida con Luciano. I due parlano, ignari che l’amata Clelia, fidanzata di Luciano, si sta sentendo male proprio in quel momento. Irene assiste al malore di Clelia, ma non fa niente per aiutarla per non compromettere la sua posizione al Paradiso. La ragazza sta infatti vivendo illegalmente al grande magazzino dopo un litigio con il padre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 14 gennaio: Agnese torna in città

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Gabriella cercherà di allontanare Salvatore, ma non ci riuscirà perché lei stessa non sarà sicura di voler chiudere davvero con lui. Salvatore prenderà il suo tentennamento come un segno e si sfogherà con Laura, raccontandole di amare ancora la stilista. Laura, che prova qualcosa per Salvatore, si sentirà ferita da queste rivelazioni. Nel frattempo Agnese tornerà in città ed Armando avrà la conferma che tra di loro le cose stanno cambiando.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo poi che Luciano farà chiamare un ambulanza per aiutare Clelia, mentre Rocco, venuto a sapere che Irene non può restare al Paradiso, si offrirà di aiutarla a trovare un alloggio.