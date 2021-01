La bella showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense naturalizzata italiana posta una foto su Instagram: ecco quale!

Justine Elizabeth Mattera condivide con i fans quattro scatti di un servizio fotografico, nella città lombarda.

Indossa un morbido giacchetto giallo e una gonna dello stesso colore, decorata con strisce verticali nere, che si abbinano alle scarpe.

La gonna rimane svolazzante, a causa del vento, e i seguaci di Justine impazziscono alla vista delle sue sensualissime gambe.

I followers hanno apprezzato molto la foto, tanto da sommergerla di mi piace e complimenti: più di 1.000 like e quasi 20 commenti in pochi minuti!

Justine Mattera rivela un retroscena sui suoi profili social: “Servono creatività e strategia“

Nel corso di un’intervista rilasciata durante la trasmissione I Lunatici, in onda su Radio 2 e condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, l’influencer Justine racconta un retroscena riguardo la popolarità raggiunta su Instagram: “Instagram mi ha fatto rivalutare, mi ha dato un modo fantastico per lavorare tanto di più, mi ha fatto tornare in voga, stranamente, a 45 anni. Mi sono scoperta un’abile modella. Servono creatività e strategia, sono riuscita a fare un profilo che fa capire chi sono io davvero. Ironica, passionale. Ma anche molto professionale“.

E ancora: “Le foto sono sempre molto professionali. Ho una nuova vita da atleta, mai avrei pensato che a quasi 50 anni mi avrebbero pagato per correre, nuotare e andare in bici”.