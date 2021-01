Era da tanto che non vedevamo una Karina così: disinibita e provocante. Uno spettacolo a cui è difficile resistere e gli occhi di Instagram sono tutti i suoi.

Siamo abituati a conoscere l’ormai famosa opinionista televisiva, scoperta da Maria De Filippi, per il suo carattere schietto e diretto, impetuosa, una vera purosangue. Non le manda certo a dire Karina, quello che pensa dice senza farsi scrupoli di chi ha davanti ed è proprio questo che l’ha resa nota. Crea dinamiche e di questo suo modo di fare molti salotti di Canale 5 non sanno farne a meno.

Ma non è solo una donna indomabile, ha anche un fascino al quale è difficile resistere e di questo ne è consapevole.

Mamma della piccola Ginevra avuta con Salvatore Angelucci, oggi i due sono ancora molto legati nonostante la separazione infatti già prima di essere una coppia Karina e Sasà erano molto amici ed era proprio lei che gli dava consigli riguardo la sua relazione con Paola Frizziero conosciuta quando era tronista di Uomini e donne.

Tra i due nacque una bellissima storia d’amore, presagita durante il programma di Maria De Filippi ma si interruppe dopo pochi mesi la nascita di Ginevra, nel 2010.

Il passato e il presente di Karina

Oggi Karina è fidanzata con un amico di Salvatore, Max Colombo e sono tutti molto legati tra di loro.

Karina ha avuto diverse storie importanti cercando in un uomo un punto di riferimento a causa della mancanza di una figura paterna. Infatti il padre era alcolizzato e Karina, insieme alle sue sorelle, durante l’adolescenza, ha assistito a diverse scene di violenza nei confronti della madre poi morta prematuramente.

Il suo approccio al mondo dello spettacolo, prima ancora che diventasse un’opinionista, c’è stato come concorrente di Vero Amore a cui ha partecipato con il suo primo ragazzo con il quale si è fidanzata a 15 anni e ha convissuto per 10 anni. Ma il rapporto naufraga proprio all’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Oggi Karina è seguitissima sui social: 1,1 milione di followers per lei e i suoi si riempiono di like nel giro di pochissimo tempo.