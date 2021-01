La vita in diretta: reazione bollente di Alberto Matano, sale la tensione

Durante la puntata di La vita in diretta, un’inviata chiede aiuto ad Alberto Matano che reagisce furibondo, sale la tensione in studio

La vita in diretta è ormai un programma storico della Rai che nel corso degli anni ha visto entrare e uscire personaggi dello spettacolo, ospiti, conduttori. Attualmente alla guida della trasmissione c’è Alberto Matano, che secondo il parere del pubblico sembra stia facendo un ottimo lavoro. Anche se capita a volte che perda le staffe, come nell’ultima puntata quando ha dovuto intervenire in aiuto ad un’inviata. Ecco cosa è successo in diretta.

La vita in diretta: perché interviene Alberto Matano?

In un batter d’occhio è salita la tensione negli studi televisivi della Rai, quando Alberto Matano è intervenuto in soccorso all’inviata della trasmissione. La collaboratrice Ilenia Pietracalvina si trovava a Lucca e stava testimoniando cosa stesse accadendo da quelle parti. A quanto pare c’era una festa in contrasto con le misure anti-covid. Mentre la giornalista stava raccontando i fatti, si è accorta che qualcuno la stava riprendendo con una telecamera e lo ha detto in diretta. A quel punto è intervenuto anche il cameramen che ha girato la telecamera e ha mostrato ad Alberto Matano che, effettivamente c’era un ragazzo che stava riprendendo il tutto. Così il conduttore ha invitato il ragazzo ad avvicinarsi e a spiegare le motivazioni del suo gesto. Quest’ultimo non ha voluto dire se lui era o meno uno dei partecipanti alla festa organizzata a Lucca ma ha solo detto che in città non vogliono le telecamere e i giornalisti.

Non è la prima volta che accadono eventi del genere, scoccianti per chi sta svolgendo il proprio lavoro e per chi conduce il programma.