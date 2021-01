Laura D’Amore, vestitino da infarto e décolleté in evidenza: magnifica – FOTO

Laura D’Amore esagerata sui social: la nota influencer ha postato uno scatto in cui indossa un vestitino favoloso con décolleté in evidenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura D’Amore è sicuramente una delle influencer più amate dal pubblico italiano. La 38enne è decisamente inarrestabile sui social network e continua a postare scatti a dir poco favolosi in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua bellezza. L’Hostess di Alitalia ama pubblicare fotografie con le sue curve stratosferiche in bella mostra.

Laura, anche oggi, ha deliziato la sua platea postando una foto spettacolare. La splendida classe 1982 indossa un vestitino estremamente sexy che mette in risalto il suo lato A fenomenale. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Laura D’Amore, scollatura profonda: che décolleté

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura, poco fa, ha pubblicato una fotografia semplicemente pazzesca. La nativa di Grottaglie indossa un vestitino favoloso che mette in risalto le sue forme da cardiopalma. Il suo fisico non passa mai inosservato e le sue curve fanno sognare tutti. In questo scatto odierno, il suo décolleté è piazzato in primissimo piano e lascia i fan a bocca aperta. La classe 1982 sfodera anche il suo sorriso meraviglioso.

“Nero è il mio colore preferito”, ha scritto la D’Amore in lingua inglese nella didascalia. Il post ha già raccolto 13mila cuoricini e numerosissimi commenti. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Laura, talvolta, manda in tilt il web postando fotografie in costume spettacolari con il suo fisico in mostra.