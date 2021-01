L’Eredità, Flavio Insinna scioccato: lo sbaglio clamoroso

A L’Eredità Flavio Insinna resta allibito insieme al pubblico. La concorrente e la sua risposta, il video arriva sul web

L’Eredità, il quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna continua ad emozionare e sorprendere il pubblico italiano. Per diverso tempo il super campione Massimo Cannoletta ha vinto e stravinto, ha lanciato dei colpi di scena e ora che il divulgatore pugliese è fuori dai giochi si cerca un altro campione che possa essere alla sua altezza.

Ogni sera però non manca la suspence e il divertimento grazie alla proverbiale conduzione di Insinna ma anche per quello che avviene in studio con tutti i concorrenti che si alternano.

Ieri sera tutto il pubblico da casa e lo stesso conduttore sono rimasti di stucco per via di una risposta di una concorrente. Qualcosa di inaudito eppure con l’emozione e la paura può succedere anche questo.

L’Eredità, Flavio Insinna allibito per quella risposta

A L’Eredità tutti sotto choc per la risposta di una concorrente, Elisabetta. Flavio Insinna del tutto allibito per quella frase, quasi da non credere, eppure è successo davvero.

Il conduttore ha chiesto ad Elisabetta qual è la città con la Torre Eiffel che inizia con la P. La concorrente, molto emozionata ha risposto “Pisa” lasciando Insinna scioccato. Ma si è ripreso subito il conduttore e ha spronato Elisabetta dicendole di mantenere la calma e concentrarsi.

Dopo lo sbaglio epico la concorrente dà la risposta esatta. Il suo video però da ieri sera sta facendo il giro del web, condiviso sui social anche da Trash Italiano che con la sua proverbiale ironia ha fatto come sempre il pieno di like.

“Giusto così, loro ci hanno rubato la Gioconda, noi ci siamo presi la Torre Eiffel” scrivono a corredo del video e le visualizzazioni schizzano alle stelle.