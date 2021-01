Lire, quali sono le monetine che valgono migliaia di Euro

A distanza di anni, le Lire continuano ad incrementare il loro valore. Alcune monetine valgono migliaia di Euro.

Le nuove generazioni non conoscono le Lire: sostituite ormai vent’anni fa, appartengono ai ricordi delle precedenti generazioni. Tuttavia, alcune monetine avrebbero acquisito in questo ventennio notevole valore, in alcuni casi si parla infatti di migliaia di Euro. Quindi non resta che controllare le monetine accantonate a casa per scoprire se si è in possesso o meno di un interessante tesoretto. Una monetina potrebbe arrivare a valere ben €6.000, sicuramente una cifra interessante. Sono diversi i criteri che si considerano per decretarne il valore; in primis i requisiti quali rarità e antichità ne determinano la preziosità. Ovviamente, devono essere ben conservate, solo così possono fare gola ai collezionisti.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, la fortuna non è mai dalla parte di questi segni: scopri quali

Lire, monetine preziose: alcuni esempi da controllare

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, quattro segni troppo buoni nelle relazioni amorose

Secondo quanto precede, le monetine più preziose e pertanto da attenzionare sono:

La monetina da 10 lire del lontano 1946, è la più preziosa. Se tenuta bene, il suo valore può superare i 6.000 Euro, determinato altresì dall’antichità: risale a più di 70 anni fa, quindi è veramente difficile da trovare;

è la più preziosa. Se tenuta bene, il suo valore può superare i determinato altresì dall’antichità: risale a più di 70 anni fa, quindi è veramente difficile da trovare; Vale 1.200 Euro invece la monetina da 5 Lire. Prodotta sempre nel 1946, i collezionisti cercano quella realizzata con alluminio, manganese e magnesio.

Seguono altre monetine, prodotte successivamente ma dal valore comunque interessante:

La monetina da 1 Lira del 1947 che vale circa 1.500 Euro;

che vale circa Le 10 Lire del 1947 , il valore può arrivare anche ai 4.000 Euro ma si valutano previamente diverse caratteristiche;

, il valore può arrivare anche ai ma si valutano previamente diverse caratteristiche; Le 2 Lire del 1949, il valora si avvicina ai 2.000 Euro.

Tutte queste monetine hanno un punto comune: sono state immesse negli anni ’40 e quindi è davvero difficile reperirle, ma nulla è perduto!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non resta che controllare bene infatti tra i ricordi di famiglia, chissà…magari proprio lì si nasconde un vero e proprio tesoro. Un bottino segreto.