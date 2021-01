Loredana Lecciso svela i progetti per il 2021: “Spero mi accontenti…”

Loredana Lecciso svela in un’intervista i propositi per il nuovo anno. Il pensiero è rivolto principlamente a lui: “Ecco cosa vorrei…”

Da quando Loredana Lecciso è entrata nella vita di Al Bano Carrisi, i due si son sempre amati, come se fosse il loro primo incontro. Per questo 2021, le speranze saranno rivolte principlamente alla riconferma di un affiatamento di coppia. Ma cosa vorrebbe in più, la soubrette di casa Carrisi?

L’anno che ci ha lasciato non ha regalato certamente ciò che si augurava dal principio, anzi un ritorno di “fiamma” stava per relegare ai margini, una coppia che non aveva mai conosciuto “distanze” sino ad allora. La decisione di Romina Power, di “riabbracciare” l’amatissima Puglia ha destabilizzato per un attimo, l’ambiente nella maestosa villa di Cellino San Marco.

Loredana Lecciso e la richiesta ufficiale per un 2021 da “fuochi d’artificio”

Il sogno primario di Loredana Lecciso è quello di ritrovare la famiglia più unita che mai. Nel frattempo una piccola gioia da genitrice per i suoi figli è arrivata dalla “enfant prodige” della musica, Jasmine Carrisi.

Quest’ultima ha perseguito la strada che il padre le avrebbe voluto lasciare in eredità. E lei l’ha accontentato, iniziando a comporre i primi singoli d’autore, che hanno lanciato in men che non si dica le sue ambizioni future. Poi l’avvento nelle vesti di giudice a “The Voice Senior” è arrivato come un fulmine a sorpresa nel cielo terso e azzurro su casa Carrisi.

Di questa avventura ne è rimasto estremamente soddisfatto, il padre Al Bano che l’ha accompagnata in questo nuovo cammino, seppur avesse potuto rappresentare un “boomerang”, considerata la tenera età e il curriculum vitae ancora scevro di esperienze in tal senso.

In questo contesto professionale vi è l’appoggio anche di mamma Loredana che sembra sempre più felice di avere marito e figlia accanto, con i quali c’è un’ottima intesa e un rapporto che brilla ogni giorno sempre più.

Anche se durante un’intervista, sulle considerazioni e le aspettative del 2021, la Lecciso è stata diretta e vorrebbe più delle altre volte, rinnovare la fiducia, nel rapporto con Al Bano: “Spero mi accontenti, perchè è ciò che vorrei maggiormente”. Il riferimento chiaramente va a Romina Power e il suo ritorno improvviso in terra pugliese, che aveva per un attimo riacceso le speranze dei fan di rivedere la coppia di Sanremo, di nuovo riunita “nella buona e nella cattiva sorte”