Lucia Javorcekova, slip e reggiseno di pizzo: due cuori sotto la capanna – FOTO

Lucia Javorcekova scorge l’orizzonte dei sogni a tu per tu con una persona speciale. Slip e reggiseno bollenti: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Stavolta i follower di Instagram non hanno avuto alcun dubbio. Lucia Javorcekova ha finalmente cancellato dalla sua testa “paure e preoccupazioni”. Lo ha scritto in un post, dove si fa notare a tu per tu con una persona davvero speciale. Da un legame tra due persona può nascere sempre qualcosa di unico, un senso di fiducia, sulla quale poter contare nella vita di tutti i giorni.

Ha dovuto “sbarcare” in un luogo di perdizione per ritrovare lo spirito e i valori fondanti che mai aveva lasciato intendere, durante le performances sotto i riflettori. Infatti la nostra Lucia finora amava farsi immortalare da sè, con una bellezza tutta d’un pezzo, unica e straordinaria, come “Madre Natura” l’ha fatta.

Ora è in dolce compagnìa, ma ci sono pochi dubbi su chi la spunterà, tra le predestinate a raccogliere un’eredità pesante, come quella di figlia di “Poseidone”

LEGGI ANCHE —–> Pamela Prati, “non ci resta che sognare” e il pensiero vola a Positano

Lucia Javorcekova, “effusioni” di bellezza ai piedi di un panorama mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

LEGGI ANCHE —–> Jo Squillo, sempre più abbronzata. Caftano nero e occhiali da sole, che sogno – FOTO



Ogniqualvolta la supemodella slovacca, Lucia Javorcekova appare tra noi, il tempo è come se si fermasse per celebrare un fascino disarmante. Era giunta in Italia con il concorso di bellezza “Escile“, ma poi ha deciso di trovare “fortune” che fanno al caso suo, fuori dai confini del Belpaese

Nonostante la scelta, gli italiani non l’hanno di certo dimenticata, ma in pochi credevano che condividesse un rapporto così speciale con la persona che mai abbandonerà nella vita. I fan ora non hanno più dubbi, sul fatto che Lucia e l’amicizia “viaggiano” nella stessa direzione.

L'”effusione” del legame con la migliore amica di sempre si consuma in un contesto paesaggistico perdifiato, con un mare cristallino all’orizzonte e le due anime indivisibili, sotto una capanna, come due cuori che si scambiano “amore”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Nell’occasione Lucia giura di non abbandonarla mai. Dal senso delle parole, però si passa velocemente ai fatti. Non può passare inosservata, infatti la bellezza mediterranea della modella, “ornata” di un pareo bianco e un intimo ricamato a due pezzi. Con slip e reggiseno che difficilmente riescono a trattenere le sporgenze, fitte e dominanti. Che fanno di lei una delle dive più amate e desiderate dagli utenti, degli ultimi tempi