Marianna Vertola, primo piano esplosivo: bikini incontenibile – FOTO

Marianna Vertola mette in mostra tutto il suo fascino in uno scatto in primo piano su Instagram, curve magnifiche in costume

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna vertola (@mariannavertola)

La bellezza mediterranea di Marianna Vertola si sta affermando sempre di più sui social network. La influencer, modella e showgirl napoletana, che ha compiuto pochi giorni fa 24 anni, sta diventando una delle più cliccate su Instagram e sicuramente sarà tra le protagoniste del 2021. Un fascino verace ed irresistibile il suo, espresso attraverso scatti che stanno rimanendo scolpiti nella memoria dei suoi followers, in numero in continua ascesa.

Marianna Vertola, irresistibile: il lato A fa sognare, forme generose da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna vertola (@mariannavertola)

Marianna ha trascorso a cavallo del capodanno diversi giorni a Dubai. Tornata in Italia, si trova adesso, come prescrivono le norme sanitarie, in quarantena. Ma anche in questa situazione non perde il sorriso e la voglia di stupire i suoi fan. E ci regala oggi uno scatto davvero speciale, un primo piano in cui possiamo ammirarla in tutta la sua avvenenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marianna vertola (@mariannavertola)

Sguardo fisso nell’obiettivo, che lascia senza fiato, magnetico. E forme in bella mostra in bikini, come già era avvenuto in quel di Dubai. La soggettiva sulla sua scollatura, ben visibile in costume, fa davvero girare la testa. Un lato A che lascia il segno e che raccoglie in poco tempo parecchi like. I complimenti per lei si sprecano e non potrebbe essere altrimenti.