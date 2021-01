L’attrice si mostra disinibita ed estremamente sensuale in tre scatti pubblicati in sequenza su Instagram dove mette in luce la sua bellezza e quel carisma che la contraddistingue.

Martina Stella non smette di stupire i suoi fans con dei post piccanti e sensuali che calamitano tutti gli occhi del web su di lei.

Viso angelico e sorriso dolcissimo ma ciò non toglie che sa trasformarsi in una bomba sexy quando vuole e lo dimostrano questi scatti ad alto tasso erotico.

Sicuramente questo è uno degli aspetti che ama mostrare di sè come ribadisce nella didascalia che aggiunge al post: “Sii sempre te stessa, al massimo puoi non piacere…“.

Ma a chi non piace una Martina Stella così?

E senza dubbio le sue doti d’attrice la aiutano a realizzare questi scatti intensi e carismatici: uno sguardo al quale è impossibile resistere.

Una Martina Stella inaspettata

Ma cosa ci si aspetta di più da uno scatto così? Bellezza, sensualità, fascino, sex appeal. Non manca proprio niente in queste foto e Martina lo sa tanto da provocare i suoi followers indossando una maglietta rossa con una scollatura profonda, un rossetto rosso e posizionandosi sotto il getto della doccia che bagnandole i capelli e la maglietta l’ha resa ancora più sexy.

La didascalia con una frase profonda sotto a un post così intenso non manca e infatti l’attrice di Impruneta scrive: “Nella mia vita ho affrontato sempre tante battaglie e superato tanti ostacoli, ma ho rispettato sempre me stessa”.

Oltre diecimila like a questo post e migliaia di commenti che elogiano la sua bellezza e il suo charme che sa sprigionare con estrema naturalezza.