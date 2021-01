Massimo Cannoletta: arriva l’attesissima svolta professionale

Il supercampione Massimo Cannoletta volta pagina dopo il successo dell’Eredità ed inizia una nuova ed imperdibile avventura.

Si è fatto conoscere grazie alla sua simpatia ed alla sua infinita dote culturale nel programma de l’Eredità. Adesso, Massimo Cannoletta, dopo aver accennato precedentemente ai suoi piani per il futuro, decide di proseguire attivamente il suo percorso. Un’inattesa novità nella sua vita professionale ha dato inizio ad una nuova avventura che permetterà al supercampione di impiegare il suo tempo ed il suo sapere nella maniera desiderata.

In Viaggio con Massimo Cannoletta: il nuovo inizio

Un bellissimo progetto, dal titolo In Viaggio Con Massimo Cannoletta, è entrato come un lampo di luce a far parte della vita dell’ex concorrente. Si tratta di un’interessante e costruttiva rubrica, in cui Massimo ha iniziato a scrivere grazie alla proficua collaborazione con la rivista settimanale Gente.

Tale rubrica sta godendo già nelle prime settimane di una notevole popolarità. I suoi fan, incuriositi dopo aver assistito alla sua vittoriosa partecipazione nel programma sulle reti Rai, hanno iniziato a seguirlo con più assiduità. Gli articoli da lui realizzatati si incentrano maggiormente in un viaggio da effettuare senza doversi spostare dalla propria abitazione.

Infatti, grazie alle parole e ad i racconti approfonditi ed appasionanti di Cannoletta, i suoi lettori possono immergersi con naturalezza in un universo completamente improntato sull’arte e sulla conoscenza. Sul suo profilo social sono visibili alcuni scorci suggestivi del suo modo di rappresentare, attraverso i suoi occhi, la totalità della bellezza che risiede nel mondo.