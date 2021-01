Michela Persico, lo SCATTO in costume scatena il web, un’esplosione di eros

Michela Persico stupisce i propri followers attraverso l’ultimo scatto in costume: il bikini evidenzia le curve mozzafiato della giornalista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

La compagna di Daniele Rugani non perde occasione di condividere con i followers tutta la propria sensualità. Michela Persico, tornata rapidamente in forma dopo la nascita del primogenito Tommaso, infiamma il web con degli scatti a dir poco bollenti, che non possono non ricevere il plauso degli utenti. Nell’ultimo post, la giornalista esibisce un bikini sensazionale a triangolo: le forme della Persico, a malapena contenute, offrono una visuale da capogiro. I fan la riempiono di complimenti e lusinghe: “Assurda” – scrive qualcuno, mentre qualcun altro si spinge oltre – “Che bei meloni…“.

Michela Persico, gli ultimi scatti sono da bollino rosso