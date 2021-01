Miriana Trevisan senza freni: “Le gambe nude nella luce del giorno” – FOTO

Incantevole Miriana Trevisan, il cui ultimo scatto ha fatto perdere la testa ai followers: le gambe scoperte sono una visione celestiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

“Le tue gambe nude nella luce del giorno. Lunghe, esatte…“, cita Miriana Trevisan nella didascalia del suo ultimo post di Instagram. La showgirl, che delizia quotidianamente i followers con degli scatti celestiali, sfrutta ogni occasione per mostrare la propria sensualità e avvenenza. Nell’immagine, il volto della Trevisan è celato, ma non si può dire altrettanto delle gambe: scoperte, e valorizzate attraverso il tacco a spillo, offrono una visuale mozzafiato. I fan della showgirl si precipitano a commentare: “E’ sempre stata una bellissima ragazza“, “Un sogno che dura da 30 anni“, scrivono estasiati.

Miriana Trevisan, il sogno proibito dei fan: bellezza mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Nel corso delle vacanze natalizie, la showgirl ha pensato bene di omaggiare i suoi followers con dei regali assolutamente apprezzati. Miriana, 49 anni quest’anno, non sembra affatto colpita dallo scorrere del tempo: la sua bellezza, la stessa di 30 anni fa, è rimasta intatta anche a fronte dell’avanzare dell’età. Gli utenti, che la seguono con grande attenzione, non possono far a meno di lodare il suo indiscutibile fascino.

La Trevisan, d’altro canto, non si risparmia di certo negli scatti postati attraverso il suo profilo Instagram. Mediante sapienti pose e make-up realizzati a regola d’arte, la showgirl riesce a valorizzare ogni minima parte del suo corpo. Le curve di Miriana, generose e seducenti, lasciano i followers spiazzati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

Gli utenti, di fronte alle immagini, si limitano a ricoprirla di complimenti: “Un viso sempre molto sensuale” – le scrive un utente, mentre qualcun altro aggiunge – “Una dolcezza che ti rende unica“.