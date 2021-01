Nabiha Akkari, capelli spettinati e vestito bianco aderente: si vede tutto – FOTO

L’attrice Nabiha Akkari ha nuovi buoni propositi per il 2021 e fantastica con la mente e le idee: fantastica anche quest’anno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nabiha Akkari (@nabiakkari)

Chi riconosce questa bella attrice e cantante di fama internazionale? L’abbiamo vista apparire in Italia, al fianco dell’artista barese, Checco Zalone, nel film “Che bella giornata“. Da quel successo, il nome di Nabiha Akkari non è sfuggito più ai fan di “Checco”, anche perchè durante quelle riprese, interpretava la “bella amata”, che aveva riempito di gioia e amore il cuore del protagonista.

Il personaggio del film comico rispecchia perfettamente la sua mentalità di attrice e artista, che ama viaggiare nella vita. Con i sogni, la mente e… i mezzi in generale. Per questo motivo la scelta dei produttori del cast cinematografico è ricaduta su di lei.

L’attrice francese di origini tunisine interpreta dapprima la parte dell’antagonista, in qualità di tramite dei “terroristi” d’oltremanica, intenti a far saltare in aria il “Duomo” di Milano. poi si trasforma in una principessa “innocente” e il piano fallisce, dimostrando a tutti che “al cuor non si comanda”

LEGGI ANCHE —–> Lucia Javorcekova, slip e reggiseno di pizzo: due cuori sotto la capanna – FOTO

Nabiha Akkari, nel 2021 si rinnovano “le idee fantastiche”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nabiha Akkari (@nabiakkari)

LEGGI ANCHE —–> Elisa Isoardi: “Vi svelo il segreto per scacciare la rabbia e i brutti pensieri” – FOTO



Nabiha Akkari ha un “debole” per il cinema, ma anche per la musica. Questo è quanto ci giunge dalle indiscrezioni di alcuni rotocalchi del gossip italiano, che hanno catturato la sua attenzione, durante il suo avvento nel Belpaese.

Un’artista a tutto tondo con il sogno di viaggiare con la mente e per il mondo, alla scoperta di nuovi orizzonti paesaggistici e di vita. Ultimamente la vediamo molto attiva sui social network e in particolare su Instagram, dove vanta già 12 mila follower.

Anche questi ultimi hanno imparato a seguirla costantemente, a “braccetto” con le sue “idee fantastiche“, uno dei tanti ottimi propositi per questo 2021. In parallelo ad una mente che “naviga” costantemente nei sogni più belli, Nabiha Akkari ha dalla sua una bellezza limpida e innocente. Che sia un look “composto” o meno, l’artista tunisina non “fallisce” mai davanti allo schermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nabiha Akkari (@nabiakkari)

Dal sorriso ad un fisico da silhouette, tipico di una modella. Con capelli ricci, ondulati e spettinati e un outfit bianco e glitterato, che lascia intravedere qualche trasparenza di troppo. Un sogno ad occhi aperti che farebbe innamorare chiunque al primo incontro