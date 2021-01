Il cast di Glee e la famiglia, ricordano l’attrice Naya Rivera nel giorno del suo 34esimo compleanno. I commossi auguri dell’ex marito.

La prematura morte di Naya Rivera, avvenuta lo scorso 8 luglio, ha toccato profondamente il mondo dello spettacolo e dello star system. La giovane attrice, nota per il suo ruolo di Santana Lopez in Glee, ha rappresentato un punto di riferimento per molti adolescenti agli inizi del 2000 e quegli stessi adolescenti, ormai cresciuti, la ricordano ora con sincera commozione. Nel giorno del suo 34esimo compleanno, il cast di Glee ha dedicato all’attrice una serie di post per tenerne viva la memoria e condividere il dolore della perdita. Anche Ryan Dorsey, suo ex marito e padre del suo unico figlio, si è espresso a riguardo.

Leggi anche -> Caso Roberta Ragusa, nove anni dalla scomparsa: il dolore della cugina

Naya Rivera, il ricordo di Ryan Dorsey nel giorno del suo 34esimo compleanno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da dorseyryan (@dorseyryan)

Leggi anche -> Emma e Alessandra insieme, la reazione di Maria De Filippi

“È tanto surreale quanto reale il fatto che tu te ne sia andata. Sempre che questo abbia un senso, ma in realtà nulla ha più senso… 34… Riesco a sentirti dire “Sono fottutamente vecchia adesso!”. Riposa in pace, vecchietta”

Ryan Dorsey e Naya Rivera si sono sposati in gran segreto nel 2014 ed hanno divorziato quattro anni dopo. I problemi legali che hanno avuto dopo la separazione non hanno impedito all’uomo di rimanere sempre profondamente legato all’attrice. La notizia della sua morte ha toccato profondamente Dorsey, che adesso è l’unico ad occuparsi del figlioletto Josey, di appena 5 anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da dorseyryan (@dorseyryan)

Al link qua sopra, un pensiero condiviso su Instagram da Ryan Dorsey poco dopo la scomparsa di Naya Rivera.