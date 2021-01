Nina Soldano lascia “Un posto al sole” dopo 17 anni. Il motivo

Nina Soldano, che nella fiction interpreta la cattivissima Marina Giordano, abbandona la serie ma sui social spiega che non è una sua decisione

I fan del programma “Un posto al sole” se ne devono fare una ragione, infatti con il nuovo anno la soap opera abbandona una delle sue storiche cattivissime. Lascia Marina Giordano, una delle colonne portanti dopo ben 17 anni di consolidato matrimonio. Il personaggio, interpretato da Nina Soldano, 57 anni, ha detto addio alla fiction ma sembra non sia stata una sua decisone.

Il suo personaggio è sempre stato perennemente innamorato, in bilico per l’altro protagonista Roberto Ferri, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli.

Nina Soldano, “L’uscita di Marina non è stata una mia scelta”

Nell’episodio speciale trasmesso a Capodanno, Fabrizio Rosato (alias Giorgio Borghetti) fidanzato di Marina, era stato ricoverato in ospedale e lei in preda alla disperazione sceglie di lasciare la città per prendersi cura di lui.

Cosa ne sarà del suo personaggio non è ancora chiaro, sicuramente la vicenda ha allarmato moltissimi fan che si erano affezionati alla sua presenza constante nel programma, tanto da lanciare la proposta di una petizione per chiederne il ritorno.

La vicenda è stata commentata anche dalla stessa Nina Soldano sulle sue pagine social, per dare la sua versione dei fatti e salutare tutti quelli che in questi anni l’hanno supportata:

“L’uscita di Marina non è stata una mia scelta – ha commentato -. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora non lo so, l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo”.