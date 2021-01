Riconoscete l’attore famosissimo ritratto in una foto da bambino? Mettetevi alla prova e scoprite di chi si tratti

Oggi, 13 gennaio, è il compleanno dell’attore ritratto in foto da bambino. Metetevi alla prova e cercate di capire di chi si tratti.

Classe 1977, è di origine britanniche. Ha sempre coltivato l’aspirazione di entrare nello star system. In giovane età, precisamente nel 1988, a 21 anni, cadde rovinosamente da un tetto e i suoi sogni sembrarono infrangersi. Si ruppe, infatti, la schiena. I medici erano molto cauti nello scommettere su un suo totale recupero; per lui si prospettava un futuro sulla sedia a rotelle. Un ‘operazione, due placche metalliche e sei bulloni lo rimisero in piedi.

Gli inizi lo videro calcare il palcoscenico dei teatri londinesi. Nel 2001 arrivò il ruolo che gli cambiò la vita e che rimane ancora iconico nella mente dei fan del genere fantasy. E’ lui l’elegante elfo arciere Legolas de Il Signore degli Anelli della trilogia di Peter Jackson.

Quest’ultimo è un grande aiuto per capire l’identità del misterioso attore. Se volete la confema cliccare su Successivo.

Riconoscete l’attore famoso nel bambino in foto? Ecco di chi si tratta