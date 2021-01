Paolo Conticini: un compleanno in lockdown. Il messaggio ai fan – FOTO

L’attore Paolo Conticini ha festeggiato il proprio compleanno a casa, come molti in questo periodo. Cosa ha voluto dire ai suoi fan

Anche il popolare attore Paolo Conticini ha festeggiato il suo compleanno in maniera semplice e dimessa quest’anno, come del resto hanno fatto molte altre persone costrette a casa dalla pandemia da Coronavirus ancora in corso.

Nato a Pisa il 10 gennaio 1969, ha spento 52 candeline. Ha pubblicato un video su Instagram molto simpatico in cui, simbolicamente, invita tutti i suoi fan nella propria dimora. La voglia di aggrapparsi all’aria di festa è ancora ardente in lui, alle sue spalle , infatti, c’è un albero di Natale colorato a donare un’atmosfera più lieta.

“Grazie a tutti del vostro affetto” – con un messaggio che viene dal cuore è più vicino a tutti coloro che hanno avuto un pensiero per lui in questa giornata particolare. Tra i commenti di auguri spiccano anche quelli di personaggi celebri come Selvaggia, Lucarelli, Serena Autieri, Serena Bortone, Patrizia Pellegrino, che si uniscono ai fan nel condividere il proprio affetto per l’attore.

Paolo Conticini si mette letteralmente a nudo

Sommerso da una valanga di messaggi di auguri, Paolo Conticini non contiene la sua felicità e continua a ringraziare tutti per la testimonianza di stima ricevuta: “Grazie grazie grazie. Mai siete stati così tanti a farmi gli auguri. Mi avete riempito il cuore. Ho cercato di rispondere a tutti ma…credo sia impossibile. Scusatemi. Vi voglio bene.” Accompagna questa didascalia una foto in cui è ritratto a petto nudo e con l’accessorio più bello: il suo sorriso disarmente che scalda gli animi dei fan.

L’attore è noto principalmente per i suoi ruoli divertenti nei Cinepanettoni, in cui affianca spesso l’amico, il celebre Christian De Sica, che conobbe circa 20 anni fa. Recentemente abbiamo potuto apprezzare anche le sue doti di ballerino. Le sue movenze hanno convinto ed entusiasmato il pubblico durante le puntate di Ballando con le Stelle, accompagnato dalla sua partner di gara, Veera Kinnunen. Ha sfiorato la vittoria, è arrivato al secondo posto dietro i vincitori Gilles Rocca e Lucrezia Lando