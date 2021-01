La riconoscete in FOTO da giovane? Oggi è una famosa conduttrice

Una famosa conduttrice da giovane. Da letterina a volto fisso della televisione italiana. Riuscite a capire di chi si tratta?

Prima letterina di Passaparola al fianco di Gerry Scotti e poi una delle presentatrici di punta di Mediaset. Bellissima e bionda, è anche la moglie di uno dei grandi calciatori italiani che ormai non gioca più ma che di certo ha lasciato il segno nella storia del calcio di casa nostra.

Lei ha iniziato giovanissima nel mondo dello spettacolo. Aveva solo tre anni quando è apparsa con tutta la famiglia nello spot pubblicitario dell’Olio Cuore, poi quella di una nota marca di panettoni e tantissime altre pubblicità, dalla Barilla a Galbusera, da Findus a Interflora.

Una bambina prodigio insomma che non ha mai lasciato il mondo dello spettacolo. I capelli biondi e gli occhi azzurri sono rimasti sempre quelli, intramontabile facendone il suo bigliettino da visita. Avete capito di chi si tratta?

Parliamo di Ilary Blasi, la nota moglie di Francesco Totti nonché conduttrice di punta delle reti del Biscione.

Famosa conduttrice, Ilary Blasi: la sua carriera

La ricorderanno in tanti nel seguitissimo game show di Canale 5 condotto da Getty Scotti, Passaparola nelle vesti di letterina. È qui che Ilary Blasi si è fatta conoscere nei primi anni Duemila.

È grazie a questo ruolo che inizia il suo percorso come conduttrice e arriva al successo. Prima al timone di Top of the Pops con Alvin, poi direttamente con Fabio Fazio a Che tempo che fa sulle reti Rai.

Nel 2004 arriva a Mediaset per la conduzione di una puntata speciale de Le Iene show. La vita privata si interseca con quella artistica. Ilary si sposa con Totti e diventa mamma. Nel febbraio 2006 è al fianco di Giorgio Panariello al Festival di Sanremo e l’anno dopo il Festivalbar.

Nel 2007 è anche a Le Iene Luca e Paolo. Cambierà tanti partner nel corso degli anni, lei vi rimarrà fino al 2015. Nella sua carriera arrivano anche Mai dire Candid, il Grande Fratello VIP e ancora Le Iene, Balalaika, Summer Festival, Eurogames e marzo la rivedremo in tv alla conduzione della nuova edizione de L’isola dei famosi.