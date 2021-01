Tragedia in un cantiere: operaio perde la vita sul lavoro

Nel pomeriggio di ieri, un operaio di 65 anni è morto in un cantiere di Siano (Salerno) dopo essere stato travolto dal crollo di un muro.

Un operaio di 65 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Siano, in provincia di Salerno, mentre lavorava in un cantiere. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata travolta dal crollo di un muro. A nulla è valso il tempestivo intervento del personale medico del 118 che, giunto presso il cantiere, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio. Intervenuti per le verifiche del caso anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti.

Salerno, crolla un muro in un cantiere: operaio di 65 anni perde la vita

Ennesima morte bianca in Italia. Un operaio è deceduto nella giornata di ieri, martedì 12 gennaio, a Siano, comune in provincia di Salerno. La vittima è un 65enne originario di Pontecagnano Faiano (Salerno) che si trovava nel cantiere per la copertura del canalone di Sopracase, all’altezza di via Giovanni XXIII. Stando a quanto riporta la redazione di Salerno Today, l’operaio sarebbe stato travolto da un muro che sarebbe crollato improvvisamente.

Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118, ma per il 65enne non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno potuto solo costatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Presso il cantiere sono arrivati anche il magistrato di turno della Procura di Nocera Inferiore ed i carabinieri. I militari dell’Arma hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire la tragedia ed accertare eventuali responsabilità.

Pubblicato da Giorgio Marchese su Martedì 12 gennaio 2021

Sconvolta per quanto accaduto l’intera comunità di Siano. Il sindaco Giorgio Marchese su Facebook ha espresso il proprio cordoglio scrivendo: “A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità Sianese esprimo il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia ed ai suoi colleghi. Riposa in pace Antonio”.