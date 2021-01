Sara Croce: il ritorno della Bonas in due scatti perdifiato, è sublime – FOTO

La Bonas di Avanti Un Altro si trasforma in Crudelia Demon. Sara Croce è pronta per il suo ritorno. In valigia? Due scatti seducenti da perdere il fiato.

La modella ventiduenne originaria di Garlasco, Sara Croce, annuncia in maniera inaspettata il suo ritorno nel programma d’intrattenimento serale al fianco di Paolo Bonolis e del maestro Luca Laurenti. Per la gioia dei suoi telespettatori, a partire dal mese di marzo, Canale 5 riprenderà la dilettantesca trasmissione con tanto di puntate inedite. Ed ovviamente, per l’occasione, non poteva mancare la presenza della bellissima Sara, l’ex Madre Natura nell’ottava edizione di Ciao Darwin.

Sara Croce: scatti perdifiato e divertenti associazioni

La modella racchiude in sé una duplice natura. Nata sotto il segno dei gemelli, inizia la sua giornata pubblicando una coppia di scatti che sembrano rivelare questa sua non ben camuffata caratteristica. In maniera del tutto ironica, ed osservando attentamente le tinte dei suoi capi di abbigliamento, si potrebbe associare il suo mostrarsi in queste ultime pose a quello di un personaggio immaginario. Sara veste i panni di una Crudelia Demon particolarmente atipica, bionda e dai tratti angelici, nonostante l’outfit composto da pelliccia bianca ed abito nero.

Si veda bene però di non confondere la fantasia con la realtà, le somiglianze potrebbero essere molte eppure la pelliccia non è di certo, e fortunatamente, quella di un adorabile dalmata. Potrebbe così definirsi una Demon dei buoni.

A confermare l’osservazione è una serie di commenti apparsi in merito al suo contenuto pubblicato su Instagram soltanto pochi minuti fa. I like, sfiorando già i 26mila, hanno iniziato a prendere piede con incredibile nonchalance. Ma stavolta, considerata la sua alta dote di seduttività e l’attesa per il suo ritorno, la bella Crudelia potrebbe anche “perdonarli” per questo.