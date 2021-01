Solange, Barbara D’Urso lancia l’indiscrezione sulla sua morte

Il mistero sulla morte di Solange. A Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso parla una sua storica amica che rivela i suoi problemi di salute

Sono diversi giorni ormai che Solange, il sensitivo e opinionista della tv Paolo Bucinelli, si è ormai spento nella sua casa di Collesalvetti, in provincia di Livorno. Una morte che ha lasciato tutti senza parole, inaspettata. È grazie agli amici che non avevano notizie da alcuni giorni che i vigili del fuoco sono entrati in casa e lo hanno trovato senza vita disteso sul divano.

Poi il mistero del post su Instagram comparso dopo il ritrovamento del corpo. Ieri della morta di Solange si è occupata Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5 e ha lanciato un’indiscrezione.

L’inviata della trasmissione in collegamento con Carmelita ha spiegato che i risultati dell’autopsia ci sono ma non sono ancora ufficiali: “potrebbe essere stato un infarto” ha anticipato ricordando che Solange qualche giorno prima della sua morte era stato in pronto soccorso. La diagnosi un’iperglicemia.

Solange, la testimonianza di un’amica a Barbara D’Urso

In collegamento con l’inviata di Barbara D’Urso anche l’amica storica di Solange, Chiara Giannini. Lei lo conosceva bene ed esclude che avesse potuto trascurare la sua salute e un’eventuale malattia. “Era terrorizzato dalla morte e dalle malattie” ha spiegato, sottolineando che il sensitivo era “apparentemente in salute” dicendosi sorpresa dell’ipotesi dell’infarto e dell’iperglicemia.

Non ha nascosto però che qualche problemino Solange lo aveva, “Paolo aveva dei problemi di stomaco da mesi. Qualche giorno fa, gli avevo cucinato il cacciucco e lui non era riuscito a mangiarlo” ha rivelato.

E poi Chiara ha spiegato anche il perché il suo amico sia stato trovato sul divano. Il sensitivo la sera si appisolava mentre guardava la tv aggiungendo che il 5 sera tutti i suoi amici lo avevano sentito al telefono.

Rimandati per il momento i funerali che avrebbero dovuti svolgersi oggi a causa di un errore burocratico.