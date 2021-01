La modella reduce dal GF VIP, Sonia Lorenzini, si immortala un momento di puro piacere dopo la doccia: che soddisfazione.

La modella ventinovenne di origini mantovane, Sonia Lorenzini, quest’oggi sembra provare una certa nostalgia verso le atmosefere tipiche dei film d’animazione Disney, in particolare per alcuni dettagli che rimandano vagamente alla storia di Biancaneve. Uno spirito di latente irrealtà probabilmente dettato dall’emozione di poter finalmente tornare nel proprio appartamento dopo la “lunghissima” avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Sonia Lorenzini: “specchio specchio delle mie brame”

Dopo soltanto poche puntate Sonia è stata eliminata dal reality su Canale 5. Eppure, nonostante siano passate più di due settimane dal triste evento, sembra che non le siano bastate per tornare alla realtà. Nello scatto condiviso un’ora fa sul suo profilo Instragram la modella tiene molto ad enfatizzare l’emozione di essere tornata nella sua casa.

“Quando dopo settimane nella casa, potersi fare la doccia senza costume da bagno diventa un momento da immortalare…☀️🤍” esordisce nella didascalia accompagnata al post. In cui desidera mostrarsi con tanto di asciugamano bianco in vita e con i capelli ancora umidi.

Alla domanda rivolta allo “specchio-social” i suoi follower non fanno altro che puntalizzare con una serie di apprezzamenti la sua bellezza, sommergendola di cuoricini dai colori più svariati. Sul suo fascino nulla da mettere in discussione, eppure possibile che si sia resa conto soltanto adesso dei vantaggi nel non trovarsi più sotto le telecamere del GF? “Who knows!“