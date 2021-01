Grave incidente sulla superstrada: spezzata la vita di un ragazzo

In un grave incidente tra due furgoni, avvenuto ieri lungo la superstrada Teramo-mare, un ragazzo di soli 24 anni ha perso la vita.

Grave incidente nel pomeriggio di ieri sulla superstrada Teramo-mare, nei pressi dell’uscita di Sant’Atto, frazione del comune di Teramo. Due furgoni appartenenti alla stessa ditta si sono scontrati per cause ancora da accertare ed uno dei due mezzi è precipitato in una scarpata adiacente alla carreggiata ribaltandosi. Alla guida dei due veicoli coinvolti vi erano due ragazzi, uno ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso.

Un morto ed un ferito, entrambi giovanissimi. Questo il bilancio del drammatico incidente verificatosi nel pomeriggio di ieri, martedì 12 gennaio, lungo la superstrada Teramo-mare, variante della SS 80. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Messaggero, due furgoni della stessa ditta, due Fiat Doblò guidati rispettivamente da un ragazzo di 23 anni e da un 24enne, si sarebbero scontrati poco dopo l’uscita della frazione di Sant’Atto (Teramo). Un impatto molto violento che ha fatto finire uno dei due furgoni in una scarpata, dove si è ribaltato, mentre l’altro contro il guardrail che si è infilato nell’abitacolo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno estratto i due conducenti dai veicoli e li hanno affidati ai sanitari. Per il 24enne, residente a Tossicia (Teramo) purtroppo non c’è stato nulla da fare, lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso. Il giovane finito nella scerpata, rimasto ferito non gravemente, come riporta Il Messaggero, è stato trasportato in ospedale.

Intervenuti anche il personale dell’Anas e gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica ed accertare le cause del terribile incidente. Utile in tal senso potrà essere la testimonianza del ragazzo ferito.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza della carreggiata, il tratto teatro del sinistro è rimasto chiuso al traffico, circostanza che ha provocata lunghe code sulla superstrada.