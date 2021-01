Test della personalità, scegli il sole giusto che scopre il tuo carattere

Torna in superficie il test della personalità. Stavolta il destino ci propone il “sole” che rispecchia il nostro carattere: come scegliere quello giusto

Quante volte ci sarà capitato di avere a che fare con i segni zodiacali oppure con le immagini “rebus” raffiguranti personaggi mitologici o simboli dello spazio che individuano la nostra personalità? Sul report dei sondaggi traspare una buona “fetta” di popolazione che si affida ai test probanti della vita, per conoscere sempre meglio se stessi.

La tv e i giornali ci consigliano di seguire gli oroscopi per conoscere cosa il destino ci ha riservato nel prossimo futuro. Ma non tutti fanno capo a questa soluzione. Ecco dunque che il pensiero ci trasporta dalle veggenze verbali a quelle descrittive. Il tutto per scoprire quali sono i lati nascosti della nostra intimità, del nostro carattere.

E allora ecco apparire il sole delle belle giornate, quello che illumina il cammino alla ricerca della luce e della rinascita totale di noi stessi

Test della personalità, il significato degli otto “soli”: scopri qual è il tuo!

Non è la prima volta che i nostri utenti hanno a che fare con il fatidico “test della personalità”. Questa volta balza all’occhio, l’elemento per eccellenza della natura. Dove tutto ha un significato e attorno al quale ruota la nostra vita. Parliamo del sole, quello che nasce ad Est e tramonta ad Ovest.

La rappresentazione della stella più “bella” del sistema galattico può essere vista, secondo gli esperti, da diverse prospettive. A seconda di queste ultime possono rivelarsi ben 8 principi di carattere umano. Se vuoi scoprire qual è il tuo, chiudi gli occhi, respira due volte profondamente e scegli accuratamente il “sole giusto”, tenendo conto di queste spiegazioni.

Nel primo sole, il test della personalità propone un carattere di energia positiva, che difficilmente si lascia “vincere” dal primo ostacolo: visione futura prettamente ottimistica.

Nel secondo, il punto di forza è l’equilibrio, proprio di colui che ha forti ambizioni, ma resta sempre vigile e con i piedi per terra.

Il terzo sole “offre” una personalità dotata di un’intelligenza raffinata, che crede nei valori, quali la sincerità e la lealtà, senza avventurarsi in situazioni pericolose.

L’onda d’urto e l’impeto caratteriale sono gli “ingredienti” del quarto sole. Al prefiggersi di un obiettivo si va avanti senza remore, affinchè non lo si porti a termine.

L’amicizia e i valori sentimentali conducono l’esistenza del quinto sole, per “celebrare” la costante attenzione verso gli altri.

Nel sesto sole sei una forza interiore della Natura. La resistenza e la pazienza sono le tue virtù, oltre alla capacità di ascolto e comprensione verso gli altri.

Infine per il settimo e ottavo sole, vi sono due personalità completamente opposte. Il primo propone un carattere rivoluzionario e anticonformista, sempre tenace ed energico. Ma attento a non “scottarti”, perchè potresti lasciare incomplete molte cose. Meglio concentrarsi su una cosa e perseguirla! Mentre l’ultima “stella” vi propone intelligenza ed equilibrio, come un tuttuno. Al pari del sesto hai anche tanta pazienza e con il tuo essere pacato e sicuro di te, riesci a far tranquillizzare le anime di chiunque