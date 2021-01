Test visivo della personalità. Osserva l’immagine e scopri chi sei

Se vuoi scoprire di più su te stesso, fai questo test visivo. Osserva l’immagine e rispondi d’ istinto. La tua personalità svelata

Chi siamo? Perchè reagiamo in un determinato modo rispetto alle milioni variabili che la vita ci pone di fronte? Cosa ci rende unici e diversi gli uni dagli altri? Questi sono grandi interrogativi che, prima o poi, ognuno si è posto nel corso della propria esistenza.

Grazie agli studi moderni in campo psicologico si è fatto un passo in più per dare delle risposte concrete, scientifiche. La nostra mente è come un vasto continente tutto da scoprire, affascinante, meraviglioso ma a volte impervio.

Per aiutare a districarsi meglio in questa immensità, i test di personalità, realizzati da professionisti esperti, sono degli efficaci strumenti di misurazione atti a definire il profilo psicologico del soggetto che vi si sottopone. La personalità stessa è sicuramente la variabile più compessa che definisce il comportamento di un essere umano. Intervengono, infatti, simultaneamente diversi aspetti come: genetica, processi di apprendimento, capacità di processare le emozioni, motivazione, percezione, etc.

Il test psicologico che vi sottoponiamo oggi, lungi dall’avere una connotazione scientifica o diagnostica, ha lo scopo di identificare e smascherare un aspetto della vostra personalità molto particolare.

Che animale vedete nell’immagine? Rispondete d’impulso. Scoprirete di più su voi stessi.

Test visivo della personalità. Chi siete veramente

Osservate l’immagine in alto. Sono riprodotti due animali. Quale avete visto per primo? Rispondete istintivamente. Svelati i segreti della vostra personalità.

Soluzione numero 1

Se nell’immagine riprodotta in alto avete scorto la silhouette di una volpe, significa che vi avvalete prevalentemente dell’emisfero sinistro del vostro cervello. Siete analitici, logici,

attenti ai minimi particolari, predisposti alla riflessione ed esprimete il vostro vero io principalmente con le parole.

Avete fiducia in voi stessi al punto, a volte, di poter pensare di fare a meno degli altri. Vi caratterizza una predisposizione alla solitudine, siete decisamente molto indipendenti.

Soluzione numero 2

Se nell’immagine riprodotta in alto avete scorto la silhouette di un coniglio, significa che vi avvalete prevalentemente dell’emisfero destro del vostro cervello. Siete creativi, aperti al libero pensiero, non vi focalizzate sul particolare ma riuscite a vedere il quadro generale delle cose, intuitivi, pensate per visualizzazioni piuttosto che con le parole.

Siete predisposti all’infatuazione, capaci di veloci infatuazioni e grandi passioni che potrebbero, però, dissolversi così velocemente come sono nate. State bene con voi stessi eppure avete sempre bisogno di qualcuno che vi circondi. La vostra più grande paura è di essere rifiutati e di condurre un’esistenza solitaria.