Valentina Vignali il VIDEO dell’anno: continui cambi di intimo. Suprema. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Valentina Vignali è una delle influencer più amate del mondo di Instagram, ma non solo. La sua passione è sempre stato il basket ed è riuscita a realizzare il suo sogno di giocare sempre lo sport con cui è cresciuta e per cui si è data anima e corpo. Ha raggiunto la popolarità anche in televisione quando ha partecipato alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Lì ha avuto modo di farsi conoscere e di raccontare la sua storia, che all’epoca era quella di una ragazza con il cuore spezzato.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Valentina Vignali che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Valentina ha avuto una storia importantissima con Stefano Laudoni, sono stati insieme per quattro anni fino a che lei non ha scoperto che lui l’aveva tradita. Dopo diversi tira e molla, si sono lasciati definitivamente e lei è entrata nella casa più spiata d’Italia quando aveva deciso di chiudere per sempre il suo cuore e, inaspettatamente, aveva conosciuto una persona. Nella casa raccontò di essere proprio all’inizio di questa frequentazione e di non sapere se potessero superare la prova del nove della distanza.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> GF Vip: Tommaso Zorzi racconta nel dettaglio il retroscena con Stefania Orlando

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

C’è da dire che l’hanno superata a pieni voti, infatti appena uscita dalla casa lei e Lorenzo non si sono più lasciati. Oggi sono una coppia felice e gli scatti che pubblicano ogni giorno sui social sono la prova più evidente.