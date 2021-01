La Cristofoli posta sul suo profilo una foto, mostrandosi in tutta la sua bellezza: il completino bianco fa sognare tutti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

L’influencer, modella e dj veronese Zoe Cristofoli delizia i suoi fans con questo scatto incantevole: l’outfit è total white, con abbinati gli occhiali da sole ed uno zainetto.

I capelli sono leggermente ondulati e le labbra sono state lasciate abbastanza naturali.

Ciò che, però, è stato apprezzato maggiormente dal suo pubblico maschile, e non solo, è stata la fantastica inquadratura da dietro: che curve da sogno!

Il post è stato tempestato di reazioni, tra cui più di 48.000 like e 130 commenti in 6 ore.

LEGGI ANCHE >>> Zoe Cristofoli, top nero a balconcino e dècollète super: felicità immensa – FOTO

Zoe Cristofoli e la sua più grande passione: “…una vera forma d’arte“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

LEGGI ANCHE >>> Zoe Cristofoli, in costume e stesa sul divano: la FOTO è rovente e la bellezza disarmante

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Voce Grossa, Zoe racconta come nasce il suo grande amore per i tatuaggi: “Fin da quando ero piccola, ho sempre avuto la passione del disegno ereditata mio padre e mio fratello che sono entrambi artisti. Per me il tatuaggio è un modo di esprimersi, una vera forma d’arte“.

E ancora: “Alcune persone si tatuano perché sono attratti da un disegno in questione, alcuni si tatuano perché quel simbolo rimanda ad un ricordo o ad una persona in particolare. Ogni mio tatuaggio presente sul mio corpo ha un peso specifico ed importante“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Il tatuaggio più significativo è, senza dubbio, quello dedicato alla madre, grazie al quale le sembra sempre di averla vicina.