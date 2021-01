Zoe Cristofoli, top nero a balconcino e dècollète super: felicità immensa – FOTO

Uno scatto di felicità immensa per Zoe Cristofoli, travolgente con un top nero aderente e un dècollète super: “La pubblico giusto per…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Come si può dimenticare una bellezza così invitante e diversa dalle altre per i tatuaggi in mostra. Di chi parliamo secondo voi? Naturalmente di Zoe Cristofoli, la supe influencer del web, più appetibile e cliccata del momento.

Ne sa qualcosa anche Theo Hernandez, il terzino sinistro rossonero, che al rientro a casa trova sempre un “tesoro”, pronta ad attenderlo per scambiare dolci effusioni d’amore, proprio come fossero due anime innamorate come il primo giorno. Ieri l’impegno col Torino in Coppa Italia ha tenuto impegnato il francese con il Milan e Zoe non ha potuto godere della compagnia del suo amoroso.

Qual miglior momento dunque per “scovare” nei ricordi più belli e sorridenti? Lei “stuzzica” il pubblico di Instagram con un “Chi dimentica è complice”, ma i follower in fondo hanno “cavalcato” l’ennesima onda di libidine a fronte di una bellezza incandescente

LEGGI ANCHE —–> Antonella Clerici, più sorridente che mai e un grazie speciale – FOTO



Zoe Critsofoli, il ricordo più bello mai pubblicato sinora

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

LEGGI ANCHE —–> Claudia Dionigi a spasso per Milano, è lei che porta il sole – FOTO

Zoe Cristofoli aiuta il pubblico di Instagram a restare “sintonizzati” sul suo profilo Instagram, in attesa della pubblicazione di un ricordo di immensa felicità e non solo… L’occasione si è concretizzata, mentre la Cristofoli consumava un’altra giornata lontana dal suo Theo, impegnato con gli allenamenti di squadra, per gli impegni di calcio settimanali.

Ecco dunque spuntare in casa Hernandez, la “Tigre di Verona“, in versione solitaria e alle prese con alcuni ricordi d’infanzia, condivisi con l’amica con la quale ha condiviso i momenti più belli della sua vita.

La felicità sta anche nelle piccole cose, di quando era bambina e si divertiva ad “immergersi” nella “vasca” di palline colorate. Mentre Zoe si distrae con il contorno, il top nero balconcino dell’occasione, si allarga e propone un dècollète da sogno, dove domina un mosaico a fiori, simbolo di una bellezza naturale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

I follower non hanno dimenticato quel dettaglio “galeotto” e quasi trasparente delle curve travolgenti che ha “ritoccato” in qualche modo la felicità di ognuno