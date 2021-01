Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 14 Gennaio

Accadde oggi. Il 14 Gennaio è il 14° giorno del calendario gregoriano. Mancano 351 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 14 Gennaio si celebra il Capodanno Ortodosso in Macedonia, Russia, in alcune delle ex repubbliche sovietiche e in Serbia, dove è anche una festa nazionale e il giorno non è lavorativo.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1690 – Inventato il clarinetto in Germania

1814 – La Danimarca cede la Norvegia alla Svezia

1898 – Muore lo scrittore Lewis Carroll

1900 – Debutto della “Tosca” di Giacomo Puccini a Roma

1919 – Nasce il politico Giulio Andreotti

1941 – Nasce l’attrice Faye Dunaway

1943 – Franklin Delano Roosevelt è il primo presidente degli Stati Uniti a viaggiare in aeroplano

1954 – Marilyn Monroe sposa Joe DiMaggio

1957 – Muore l’attore Humphrey Bogart

1963 – Nasce il regista Steven Soderbergh

1966 – David Bowie pubblica il suo primo singolo

1969 – Nasce il leader dei Foo Fighters, David Grohl

1973 – Nasce il pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella

1976 – Esce il primo numero del quotidiano La Repubblica

1989 – Primo parto esagemellare in Francia

1990 – I Simpson debuttano sul canale televisivo FOX

2005 – La sonda europea Huygens atterra su Titano, la più grande delle lune di Saturno, dopo un viaggio di 7 anni

2010 – Lo Yemen dichiara guerra ad Al-Qaeda

2015 – Il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano si dimette dal suo secondo mandato

2019 – Il terrorista Cesare Battisti viene espulso dalla Bolivia e riportato in Italia dopo 38 anni