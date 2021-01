Alanui: cardigan da 2mila euro già adocchiato dalle influencer

Un prezzo apparentemente strabiliante per il cardigan di Alanui sfoggiato da Elisabetta Gregoraci nella Casa del GF Vip, ma andando a fondo con le indagini, capiamo perché.

Alanui è un marchio italiano nato nel 2016 dal lavoro dei due fratelli Oddi: Nicolò e Carlotta.

L’aspirazione dei due era quella di creare un indumento di lusso che durasse per sempre, un capo da tenere nel guardaroba ed indossare per tutta la vita, con tutto il suo bagaglio di esperienze, ricordi ed emozioni.

“Alanui” è infatti un termine che viene dall’hawaiano e sta a significare “grande percorso”.

Alla base del brand c’è la contrarietà verso il comune usa e getta e, dunque, la ricerca di un prodotto senza distinzione per stagione, per genere e, soprattutto, che “non passasse di moda”.

Questo brand nasce con un singolo prodotto, un cardigan oversize senza bottoni con un’iconografia che omaggia l’America, il viaggio, la natura, tutte grandi passioni dei fratelli Oddi.

L’idea nasce con il regalo di un cardigan che Nicolò fa alla sorella dopo un viaggio alle Hawaii e in California. Da quel momento i due iniziano una collaborazione lavorativa che vede unite la parte razionale di lui e quella emotiva e creativa di lei.

I cardigan di Alanui e la scelta delle influencer

Sono tutti 100% Made in Italy, pezzi unici realizzati con un kg di lana cashmere di altissima qualità, che richiede ben 15 ore di lavorazione e paziente maestria.

Un cardigan che non passa certo inosservato: fantasie naïf, motivi aztechi, frange e cinta in vita, spruzzato con una fragranza hawaiana prima della spedizione.

Da quando è stato indossato con nonchalance da Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, questo capo da 2mila euro è stato al centro del mirino delle fashion blogger ed influencer, pronte a sfoggiarlo nelle loro bacheche sui social network.

Quello indossato dalla Gregoraci è il modello “Multicolor Psychedelic Mushroom“, in vendita a 2300€.

Quali note influencer non hanno saputo rinunciare a questo prodotto degno della moda italiana?

Al primo posto, ovviamente, le sorelle Ferragni: Chiara ha già sfoggiato diversi modelli targati Alanui e Valentina ha recentemente pubblicato una foto che la ritrae con la versione natalizia.

Giulia de Lellis ha optato per il modello “Chincilla White Cosmic“, decorato in rosa.

Vediamo poi la versione maculata indossata da Alice Campello, i “Canyon Sunrise” e “Candy Cane” scelti da Anna Dello Russo.

Non hanno rinunciato ad un cardigan Alanui nemmeno l’ex velina Federica Nargi, la top model Bianca Balti e la modella Alessandra Ambrosio. Quest’ultima ha anche la fortuna di indossarne ogni giorno un modello diverso poiché da qualche anno è la compagna di Nicolò Oddi, fondatore di Alanui.

Materia prima, creatività, esperienza, handmade, artigianalità, emozione, senso di libertà, natura, paesaggi, orizzonti, viaggi alla ricerca e scoperta di mete e culture nuove, lontane e imprevedibili. Sono le idee e le caratteristiche alla base di questo preziosissimo indumento.