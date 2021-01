Non tutti conoscono il trauma che Alessandro Gassman si porta dietro da un po’, scopriamo insieme questo mistero

Un attore di classe, un uomo elegante, Alessandro Gassman è molto amato dal pubblico italiano sia per il suo talento che per essere il figlio di Vittorio Gassman. Nel corso degli anni è riuscito a farsi conoscere attraverso i film che lo hanno visto protagonista accanto di Anna Valle, Martina Stella, Marco Giannini e tanti altri. Ha lavorato anche insieme al suo maestro, suo padre, con il quale ha portato avanti la regia del film Di padre in figlio del 1982. C’è una cosa però che non sappiamo, l’uomo ha subito un trauma quando era piccolo.

Alessandro Gassman: qual è il suo trauma?

All’attore romano non piace molto apparire, infatti nonostante la sua notorietà non è solito rilasciare interviste e i social sono per lui un miraggio. Però c’è una cosa che dobbiamo sapere di Gassman: da piccolo ha vissuto un trauma che si porta dietro. Stiamo parlando del divorzio tra il padre Vittorio e la madre Juliette Mayniel avvenuto quando lui aveva appena tre anni. Un dispiacere troppo grande per un bambino, difficile da dimenticare. Nonostante questo dispiacere, i genitori però hanno sempre tutelato il figlio e fatto di tutto per garantire la tranquillità ad Alessandro che è cresciuto con sani valori e principi. L’artista infatti ha un matrimonio molto solido tanto che è sposato dal 1998 con l’attrice Sabrina Knaflitz.

Insieme hanno una bellissima famiglia, Leonardo Gassman è il loro figlio che tutti hanno potuto conoscere durante l’edizione di Sanremo 2020, nella categoria giovani.